ATP Finals 2019 | Matteo Berrettini | “Djokovic impressionante | mi sentivo in un flipper

Berrettini debutta alle ATP Finals con una sconfitta contro Djokovic : Esordio con sconfitta per Matteo Berrettini nel girone "Borg" delle Atp Finals, scattate oggi sul veloce indoor della O2 Arena di Londra

ATP Finals 2019 - quando tornerà in campo Matteo Berrettini? Avversario - data - programma - orario della prossima partita : Matteo Berretini è stato severamente sconfitto da Novak Djokovic all’esordio nelle ATP Finals 2019, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti dell’anno. Il romano, al debutto assoluto nella manifestazione, non è mai riuscito a tenere testa al lanciatissimo serbo e ha ceduto in appena 63 minuti di gioco palesando anche un po’ troppo emozione sul cemento indoor della O2 Arena di Londra. L’avventura ...

Tennis - ATP Finals 2019 : Djokovic è un rullo compressore. Berrettini sconfitto in due rapidi set : E’ durato poco più di un’ora l’esordio di Matteo Berrettini alle ATP Finals 2019. Il romano è stato sconfitto in due set da un Novak Djokovic perfetto, che ha superato l’azzurro in due rapidi set con il punteggio di 6-2 6-1. Una partita dominata dal numero due del mondo, con Berrettini che ha sofferto forse un po’ la pressione di questo incontro tanto atteso. Nel primo set Djokovic si porta avanti per 3-2 e nel ...

LIVE Berrettini-Djokovic - ATP Finals 2019 in DIRETTA : 2-6 - 1-6 dominio del serbo a Londra : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutta per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. Finisce in 1 ora e 3 minuti il match tra Djokovic e Berrettini: 6-2 6-1 per il n.2 del mondo. dominio del serbo e l’azzurro ha potuto fare decisamente poco al cospetto del Nole di oggi. Il romano ha pagato dazio in termini emotivi, ma anche per merito per l’asso nativo di Belgrado. Tuttavia, il torneo di ...

LIVE Berrettini-Djokovic - ATP Finals 2019 in DIRETTA : 2-6 - 0-2 e il serbo scappa anche nel 2° set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il serbo vola sul 3-0 nel secondo set e la partita sembra davvero indirizzata! Matteo al servizio 40-15 Altro dritto out di Berrettini, al cospetto di uno Djokovic devastante. 30-15 Peccato! Dritto ad incrociare out di Berrettini. 15-15 Quarto ace della partita per Djokovic: traiettoria esterna. 0-15 Buona risposta di dritto di Berrettini con il dritto. Secondo doppio fallo di Berrettini e 2-0 ...

LIVE Berrettini-Djokovic - ATP Finals 2019 in DIRETTA : 2-6 - il serbo in scioltezza conclude il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vantaggio Djokovic, un muro il serbo che non viene piegato dai dritti potenti di Berrettini. 40-40 Smorzata di Djokovic che punisce un Berrettini un po’ incerto sul da farsi. 40-30 Bravissimo Berrettini! Si gira molto bene sul dritto e poi smash risolutivo, dopo che Djokovic ancora una volta gli ha fatto fare una giocata in più. 30-30 Doppio fallo per l’azzurro, costretto a forzare ...

LIVE Berrettini-Djokovic - ATP Finals 2019 in DIRETTA : 2-5 - c’è il break del serbo nel 1° set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Stecca con il dritto Berettini e 5-2 per il serbo. L’azzurro andrà a servire per rimanere nel 1° set. 40-30 Troppo lento nella risposta Matteo, contro una seconda che rimbalzava molto di Djokovic 30-30 Prova ad uscire sulla diagonale di rovescio Matteo, ma il lungolinea è in rete. 15-30 Largo il dritto anomalo di Djokovic. 15-15 Stavolta non tiene lo scambio Berrettini, colto alla ...

LIVE Berrettini-Djokovic - ATP Finals 2019 in DIRETTA : 1-2 - nessun break nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Eccede con il dritto Matteo sulla seconda di Nole ma out. 15-15 Servizio vincente esterno di Djokovic e out il rovescio dell’azzurro. 0-15 Ottimo dritto incrociato di Matteo e cross stretto di dritto di Djokovic in rete. Berrettini comunque non si fa impressionare ed ottimo servizio esterno. 2-2 in questo primo set. Nole va a servire. 40-30 Sbaglia ancora con il rovescio incrociato ...

LIVE Berrettini-Djokovic - ATP Finals 2019 in DIRETTA : 1-1 nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio-dritto ad uscire del serbo. Ottima seconda di servizio, al corpo, e 1-1 nel primo set. Nole in battuta. Vantaggio Berrettini, ottimo servizio slice esterno dell’azzurro e palla dell’1-1. 40-40 Giocata di volo a rete per Berrettini e si va ai vantaggi. 40-30 Ottimo servizio centrale, molto forte, di Berrettini e palla dell’1-1 per l’azzurro. 30-30 ...

LIVE Berrettini-Djokovic - ATP Finals 2019 in DIRETTA : si comincia a Londra! L’azzurro cerca l’impresa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.55: Lo ha fatto a proprio modo, senza urlare ai quattro venti di aver centrato l’obiettivo, ma con umiltà e stupore. Quanto fatto nella stagione è paragonabile ad un quadruplo salto mortale e mezzo avanti carpiato del mondo dei tuffi. 14.52: Le immagini di quei tempi erano sbiadite dall’inevitabile scorrere del tempo e ci ha pensato il romano a rinverdire i vecchi ...

Matteo Berrettini - inizia l’avventura alle ATP Finals. Primo incontro contro Novak Djokovic : Ore 15 di domenica 10 novembre 2019, O2 Arena di Londra. Sarà questo il momento dell’esordio alle ATP Finals di Matteo Berrettini. Per il romano l’avversario non poteva essere dei più difficili: il cinque volte campione del torneo Novak Djokovic. Quello contro il serbo rappresenta l’ennesimo passaggio obbligato di un anno memorabile, composto da “prime volte” per il 23enne azzurro: la prima semifinale Slam a New York, la prima semifinale 1000 a ...

LIVE Berrettini-Djokovic - ATP Finals 2019 in DIRETTA : debutto da brividi a Londra per il romano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Berrettini-Djokovic – Il programma delle ATP Finals (10 novembre) – La presentazione delle ATP Finals (10 novembre) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic, valido per le ATP Finals 2019 di tennis. Sul campo della O2 Arena il romano fa il suo esordio assoluto in questa competizione, affrontando il n.2 del mondo. Una ...