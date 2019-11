A11 | chiusi e poi riaperti 25 km per catturare animali selvatici

Fonte : tg24.sky

(Di domenica 10 novembre 2019) Intervento di 'bonifica' disull’autostrada A11 Firenze-Pisa Nord. Questa mattina la strada è rimasta chiusa per un tratto di circa 25 chilometri, tra Prato Ovest e Montecatini Terme (Pistoia). Lo stop alla viabilità doveva durare 6 ore, dalle 6 alle 12, ma le operazioni si sono concluse in anticipo e il tratto ha riaperto poco dopo le 9. L'obiettivo era consentire la cattura non cruenta di, in particolare cinghiali ma anche caprioli, nei territori circostanti. La grande proliferazione deglinell'area, infatti, rappresenta un potenziale rischio anche per gli automobilisti. In totale, sono stati catturati 16 caprioli che sono poi statti trasportati nell'area protetta dell'Acquerino, nel Pistoiese, per essere liberati. La cattura "buona" degliLo stop alla circolazione era stato disposto dalla ...

