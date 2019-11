Fonte : ilnapolista

(Di domenica 10 novembre 2019) Al termine della brutta prestazione del Napoli contro il Genoa questa sera Massimoha parlato a Sky: «Nessuno si aspettava una partita di questo tipo da parte del Napoli. Giocatori segnati, provati, incapaci di dare la risposta che ci si aspettava. Adesso ciunaa 360tecnica. De Laurentiis dopo l’ammutinamento con un comunicato ha affidato a Carlo Ancelotti latecnica della squadra e l’allenatore aveva deciso per questo ritiro prima della partita con il Genoa. Il presidente non era al San Paolo questa sera per una serie di impegni e non può essere un segnale di distacco verso la squadra e la società Aspettiamo di capire cosa accadrà adessose la posizione di Carlo Ancelotti non è mai stata messa in discussione. Questo è un ulteriore segnale che c’è una crisi di gioco e di risultati a cui va posto ...

napolista : Ugolini: “ci sarà sicuramente una riflessione a 360 gradi anche sulla guida tecnica” Aspettiamo di capire cosa acc… - lara_ugolini : RT @LidaSezOlbia: La ns #Alida della #cucciolata degli 'Amorini' ci manda i saluti e il 1° dicembre potremo rivederla alla nostra #festa?? O… - lara_ugolini : RT @IlPattoTradito: Anche sotto le bombe ci sono persone che riescono a non pensare solo agli uomini o soltanto a loro stesse. Aiutano #ani… -