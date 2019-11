«Non prendiamoci sul series» | ripassiamo The Crown con Lavinia Guglielman

«Non prendiamoci sul series» : ripassiamo The End of This F***ing World con i Pinguini Tattici Nucleari : Nel player qui sotto la nuova puntata di Non prendiamoci sul series: ripassiamo The End of This F***ing World con i Pinguini Tattici Nucleari Non prendiamoci sul series riparte con una seconda stagione in cui, ancora una volta, commenteremo le serie tv del momento con degli ospiti d’eccezione. Chiacchierare di serie è come prolungarne la visione: finito un episodio plachiamo l’attesa del successivo spulciando il web alla ricerca di teorie e ...