Napoli | momento nerissimo per Allan | i ladri gli svaligiano la villa di Pozzuoli

Napoli-Genoa - Gazzetta : é il momento di Elmas. Lozano confermato in attacco : Due le novità che Carlo Ancelotti schiererebbe in campo questa sera contro il Genoa al San Paolo secondo la Gazzetta dello Sport. Innanzitutto la conferma di Luperto in difesa che continua ad essere preferito ad Hysaj. A centrocampo invece dovrebbe essere finalmente arrivato il momento di vedere Elmas dal primo minuto che sostituirebbe Allan non convocato. Nonostante il risentimento al ginocchio la Gazzetta punta sulla presenza di Milik in ...

Corbo - Di Marzio e Mutti a Radio Marte sul momento delicato del Napoli : Mutti: il Napoli vive un momento inaspettatamente delicato. Il percorso di Champions è importante e stasera potrebbe arrivare la qualificazione con 2 giornate di anticipo, ma in campionato non è sul pezzo A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live sono intervenuti Corbo, Di Marzio e Mutti per parlare del momento delicato che sta attraversando il Napoli. Questi i loro interventi riportati da forzazzurri.net: Antonio Corbo, giornalista: ...

Napoli - è il momento di reagire : il tempo delle belle intenzioni è finito : Sprofondo azzurro. Fallita la missione all?Olimpico, il Napoli cede tre punti alla Roma e scivola a -3 dal quarto posto, ultimo utile per accedere alla Champions League. E potrebbe...

Sky - Marchetti : “Per Mertens la priorità è il Napoli non la Cina. Adesso è il momento di rinnovare Milik…” : Marchetti su Milik e Mertens Il giornalista Luca Marchetti di Sky Sport è intervenuto a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live per parlare di Mertens e Milik. Ecco quanto ha detto: “Si è sbloccato Milik e farlo giocare contro il Salisburgo sarebbe giusto, ma credo che le scelte fatte contro il Verona siano state proprio in ottica Champions e quindi immagino che martedì il polacco non sia in attacco. Per Mertens il Napoli resta la ...

Ciccio Colonnese : “Inter – Juve sfida scudetto - in questo momento vedo il Napoli indietro” : Nella trasmissione ”Tutti Convocati” in onda su Radio 24 è intervenuto Ciccio Colonnese, che ha parlato della lotta scudetto: “Domenica prossima sarà già sfida scudetto tra Inter e Juventus. Il Napoli di Ancelotti è una squadra che crea tantissimo, ma a livello difensivo è troppo fragile. Non vedo gli azzurri alla pari di Inter e Juve per quanto riguarda la lotta per lo scudetto” segnare facilmente. Sono contento ...