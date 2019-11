La storia del Ponte di Mostar | così è stata distrutta una città

Berlino - 30 anni fa la caduta del muro : il giorno che ha cambiato la storia : La Germania celebra il 30mo anniversario della caduta del muro di Berlino, il crollo del simbolo per eccellenza della Guerra Fredda. Un evento anticipato nelle settimane precedenti da...

Berlino - 30 anni fa la caduta del muro – La storia di Gotz e Schlegel : le trasferte di Coppa dei Campioni per fuggire in Germania Ovest : Falko Gotz e Dirk Schlegel si trovavano già ad Ovest, quando il muro di Berlino venne giù. Il 9 novembre di trent’anni fa erano in ritiro con le rispettive squadre, la tv trasmetteva le immagini che stavano già facendo la storia e loro guardavano increduli e commossi. I due amici, figli della Ddr degli anni Sessanta, avevano fatto le giovanili nella Dinamo Berlino (legata alla Stasi, il principale organo di controllo), e giocavano in prima ...

SCUOLA/ Traccia di storia - chi sono i nemici della vera "maturità"? : Lorenzo Fioramonti ha affermato di aver ripristinato la Traccia di storia nelle prove scritte di maturità. Una iniziativa che colma una lacuna nazionale

Accadde oggi : 30 anni La caduta del Muro di Berlino - i fatti e le casualità di una storia che cambiò il mondo [FOTO] : La Germania celebra domani il 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino, il crollo del simbolo della Guerra Fredda. Un evento anticipato nelle settimane precedenti da manifestazioni di piazza e fughe di decine di migliaia di persone verso ovest attraverso le ambasciate di Bonn a Varsavia, Praga, Budapest. Quel giorno, il Comitato centrale del partito comunista si riunì in sessione. Principale punto all’ordine del giorno, la ...

Mincione indagato per il palazzo di Londra venduto al Vaticano. Il trust a Jersey e le banche : storia del raider partito da Pomezia : Non solo le verifiche in Vaticano. Raffaele Mincione, il finanziere italiano che negli ultimi anni ha effettuato una serie di scorribande tra banche, casse previdenziali, assicurazioni e immobiliare, è indagato per associazione per delinquere finalizzata alla truffa e alla corruzione. Secondo il Corriere della Sera l’indagine della procura di Roma è legata all’operazione di acquisizione nel dicembre 2012 con fondi di terzi (secondo gli ...

Due - La Nostra storia è il nuovo album di Raf e Umberto Tozzi prima del tour : Il nuovo album di Raf e Umberto Tozzi è Due, La Nostra Storia. I due artisti e amici tornano quindi a unire le loro forze in una nuova uscita discografica che raccoglierà i successi dell'ultimo tour e che sarà disponibile a cominciare dal 29 novembre. L'annuncio del progetto congiunto risale esattamente a un anno fa, quando hanno deciso di rilasciare il singolo Come Una Danza. Il brano ha anche anticipato l'uscita della raccolta con la ...

“Rovinata”. Vittorio Sgarbi - le parole su Elenoire Casalegno. Svelato il vero motivo della fine della loro storia : Vittorio Sgarbi è sempre sulla cresta dell’onda. Ospite di Raffaella Carrà, il critico d’arte ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua storia con la bellissima Elenoire Casalegno, alla quale fu legato per un breve periodo negli anni ’90. Una storia che fece parlare parecchio. Da una parte una showgirl in ascesa, dall’altra uno dei più influenti e importanti comunicatori italiani capace di creare, in un modo o nell’altro, sempre scompiglio e punti ...

Treviso - l’immagine del Duce su una facciata in una piazza di Zenson. Il sindaco : “Toglierla non spetta a noi. E poi la storia non si cambia” : Due ritratti di Benito Mussolini sono comparsi sulla facciata di un palazzetto storico in centro a Zenson di Piave, piccolo Comune del Trevigiano, ai confini con la provincia di Venezia. Si tratta di effigi in realtà già esistenti, ma che ora sono state evidenziate da un restauro. E così l’immagine del Duce ha scatenato la polemica. Il palazzo è di proprietà della famiglia Berto e da un paio di settimane sono stati conclusi i lavori di ...

Salò - 400 persone alla cena per celebrare i 100 anni dalla nascita del fascismo. Organizzatore : “È storia - non apologia”. La protesta dell’Anpi : Da tradizione in sordina ad appuntamento semi istituzionale. Ritratti del duce alle pareti, camicie nere e soprattutto la torta con l’effige di un fascista col fez e la scritta Salò 1919-2019, 100 anni di giovinezza. Salò 28 ottobre 2019, ritorno al futuro. Quasi 400 adesioni di nostalgici e camerati. Hanno fatto le cose in grande quest’anno quelli del Movimento Salodiano Indipendente: Gianluigi Pezzali, storico esponente della destra locale e ...

ABC sta sviluppando un sequel di Revenge con una nuova storia – Notizie del giorno : Revenge, ABC sta sviluppando un sequel della serie con una nuova protagonista e un vecchio personaggio della serie originale. Notizie del 7 novembre. Una delle sorprese di oggi che viene direttamente dal processo di sviluppo attualmente in atto nei canali americani, è che ABC sta sviluppando un sequel di Revenge. Revenge è una serie del 2011 andata in onda su ABC con Emily VanCamp nei panni della protagonista. Questo sequel è prodotto dal ...

“Indelebile come un tatuaggio” - il nuovo romanzo di Francesco Testa - una storia drammatica e densa di umanità : E’ uscito in primavera il nuovo romanzo di Francesco Testa “Indelebile come un tatuaggio” (Graus Edizioni, Napoli, 2019), ma già

Videogiochi dei Pokémon - la cronostoria della serie : Quando si parla di Videogiochi dei Pokémon si tocca un argomento parecchio articolato. D'altronde è pur vero che la storia del brand affonda le sue radici parecchio tempo fa. E con l'arrivo ormai più che imminente sulla scena videoludica di Pokémon Spada e Scudo, è quasi un vero e proprio obbligo morale andare a ripercorrere un po' quella che è stata la cronologia del franchise partendo ovviamente dal principio. Pokémon, una storia più ...

Treviso : Pd - immagini Duce in Piazza a Zenson un’offesa ai valori della nostra storia : Treviso, 6 nov. (Adnkronos) – Le immagini di Benito Mussolini sulla facciata di un palazzo storico in Piazza a Zenson di Piave (Tv) suscitano l’indignazione dei dem trevigiani che porterà il caso direttamente in Parlamento: ‘Quelle immagini ci riportano indietro a tempi oscuri ‘ dichiara Giovanni Zorzi, segretario provinciale Pd Treviso ‘ Rappresentano un’offesa ai valori della nostra storia in una terra ...