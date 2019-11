Il primo trailer di Age of Empires 4 potrebbe essere presentato all' X019

Transient : l'ispirato thriller cyberpunk lovecraftiano si mostra nel primo gameplay trailer : Iceberg Interactive ha pubblicato il primo gameplay trailer dedicato al suo Transient, un thriller cyberpunk che si incontra con ispirate atmosfere lovecraftiane.Transient promette di presentare un'ambientazione e una trama uniche. Il gioco sarà ambientato in un futuro distopico, post-apocalittico, pieno di segreti e verità terrificanti. E potrà contare anche su una colonna sonora inquietante e suggestiva.Nella descrizione sulla pagina Steam del ...

Dracula - il primo trailer della serie da creatori di Sherlock per BBC e Netflix : Dracula, il primo teaser della serie dai creatori di Sherlock, prodotta da BBC One e Netflix, che rilascerà la serie in tutto il mondo (Regno Unito escluso). La BBC ha rilasciato il primo teaser di Dracula, la serie prodotta dai produttori di Sherlock, Steven Moffat e Mark Gatiss, che nasce da una co-produzione tra BBC e Netflix, che rilascerà la serie nel resto del mondo. Ancora non sappiamo quando la serie andrà in onda (in Italia arriverà su ...

«Dracula» - la serie tv - primo trailer. Il padre di tutti i vampiri ha ancora tanto da dire : «Cerca di rimanere calmo» dice Dracula al giovane terrorizzato cui stringe il collo nel primo teaser di Dracula, la serie. Poi aggiunge con un sorriso poco rassicurante e gli occhi rossi di sangue: «Lo stai facendo bene». Il video in pochi secondi mostra una prima anticipazione della nuova produzione BBC co-prodotta da Netflix, confermata circa un anno fa. Intrigante e inquietante, dal momento che dal montaggio, ...

primo trailer della serie tv Dracula - dai creatori di Sherlock una spaventosa rivisitazione del romanzo di Bram Stoker (video) : Halloween è arrivato con un po' di anticipo per gli amanti dell'horror. La BBC ha rilasciato il Primo trailer della serie tv Dracula, l'ultima creatura realizzata dagli ideatori di Sherlock. Mark Gatiss e Steven Moffat portano sullo schermo una nuova rivisitazione del romanzo di Bram Stoker, che promette di far davvero paura. Nel video, della durata di meno di un minuto, siamo subito catapultati nell'atmosfera gotica che contraddistingue il cult ...

primo trailer per Bombshell con Nicole Kidman - Charlize Theron e Margot Robbie : storia di uno scandalo : Bombshell con Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie: un cast eccezionale per una storia triste, ma vera. Bombshell è la ricostruzione di fatti realmente accaduti e risalenti al luglio 2016. È in quel periodo che il numero uno della Fox News, Roger Ailes, consulente dei media per tanti presidenti americani e in quell’anno consigliere della campagna elettorale di Donald Trump, è costretto ad abbandonare la sua carica per accuse di ...

Il primo trailer di Fortnite Chapter 2 è un succoso leak che mostra le grandi novità in arrivo nel gioco : Fortnite, come saprete, è in questo momento inattivo, con un buco nero lì dove un tempo si trovava il videogioco più grande del mondo. E mentre i giocatori di tutto il mondo attendono impazientemente che lo sviluppatore Epic condivida notizie ufficiali, arrivano molte nuove informazioni in un trailer trapelato per il Battle Pass di Fortnite Chapter 2.Il trailer, scoperto da Skin Tracker e notato da Fortnite News, presenta 30 secondi di riprese ...

Compare il primo trailer di Fortnite Chapter 2 che mostra alcune delle novità in arrivo nel gioco : Fortnite, come saprete, è in questo momento inattivo, con un buco nero lì dove un tempo si trovava il videogioco più grande del mondo. E mentre i giocatori di tutto il mondo attendono impazientemente che lo sviluppatore Epic condivida notizie ufficiali, arrivano molte nuove informazioni in un trailer trapelato per il Battle Pass di Fortnite Chapter 2.Il trailer, scoperto da Skin Tracker e notato da Fortnite News, presenta 30 secondi di riprese ...

Onward - il primo trailer del nuovo film Pixar : https://www.youtube.com/watch?v=gn5QmllRCn4 Dopo l’uscita di Toy Story 4 lo scorso giugno si dovrà attendere il 2020 per vedere nelle sale un altro film d’animazione Pixar. Si tratta in particolare di Onward, una nuova pellicola firmata da Dan Scalon, già regista di Monsters University, e ambientata in un mondo dalle sfumature fantasy come non l’abbiamo mai visto. In queste ore è stato diffuso il primo trailer ufficiale ...

primo trailer del film natalizio di Velvet - con Paula Echevarría e Miguel Ángel Silvestre per l’addio alla serie : Il 20 dicembre la piattaforma spagnola Movistar+ presenterà in prima visione assoluta il film natalizio di Velvet Collection, il capitolo finale che rappresenta la conclusione tanto dello spin-off quanto della serie originale da cui è tratto. Velvet Collection, spin-off della serie originale Velvet di Antena 3, non è stato rinnovato per una terza stagione e si conclude con un episodio speciale dall'atmosfera natalizia. Concepito come ...

Birds of Prey - ecco il primo trailer del film con Harley Quinn : https://youtu.be/385KUdJIQDk Continua la rinascita dei film della Warner Bros tratti dai personaggi dei fumetti Dc Comics: dopo anni di alterne vicende, scelte più coraggiose hanno portato all’exploit per esempio di Joker, premiato alla scorsa Mostra del cinema di Venezia e in uscita in sala in questi giorni. Ma altrettanto atteso è anche Birds of Prey, o meglio per citarlo con il suo titolo completo Birds of Prey (and the Fantabulous ...

Il primo trailer completo di El Camino - il seguito di Breaking Bad : https://www.youtube.com/watch?v=_N_zBiZ9DWE Sono settimane che Netflix, dopo mesi e mesi di segretezza, dissemina indizi e piccole anticipazioni su El Camino, il film che farà da sequel alla serie culto Breaking Bad. In queste ore finalmente la piattaforma di streaming ha diffuso un trailer più lungo, in cui si vedono finalmente delle immagini inedite e si capisce qualcosa in più su cosa è successo a Jesse Pinkman dopo l’epilogo della ...

Il Commissario Ricciardi primo trailer dal FeSt il festival delle serie tv 2019 : Il Commissario Ricciardi: rilasciato il primo trailer al FeSt il FeStival delle serie tv Visualizza questo post su Instagram Oggi, al @ilFeStivaldelleserietv è stato presentato ...

Il Commissario Ricciardi primo trailer dal FeSt il festival delle serie tv 2019 : Il Commissario Ricciardi: rilasciato il primo trailer al FeSt il FeStival delle serie tv Visualizza questo post su Instagram Oggi, al @ilFeStivaldelleserietv è stato presentato ...

Il Commissario Ricciardi primo trailer dal FeSt il festival delel serie tv 2019 : Il Commissario Ricciardi: rilasciato il primo trailer al FeSt il FeStival delle serie tv Visualizza questo post su Instagram Oggi, al @ilFeStivaldelleserietv è stato presentato ...