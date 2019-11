Charlène di Monaco non è scomparsa | è in Abruzzo

La Croce Rossa e la Principessa Charlène di Monaco inaugurano una nuova scuola a Isola del Gran Sasso d’Italia : La Croce Rossa ha inaugurato oggi con la Principessa Charlène di Monaco una nuova scuola a Isola del Gran Sasso d’Italia In questo giorno veramente speciale per noi, ringraziamo tutti i benefattori presenti e non presenti. Grazie a tutti voi per l’amore che ci avete donato, per la vostra solidarietà, pur essendo piccoli riusciamo a capire l’amore. Sono le emozionanti parole dei bambini che potranno tornare a scuola grazie alla Croce Rossa a ...

La principessa Charlene di Monaco madrina della scuola elementare di Isola del Gran Sasso : Teramo - La principessa Charlene di Monaco, moglie del principe Alberto, in qualità di Presidente della Croce Rossa di Monaco è l’ospite più atteso per il taglio del nastro della nuova scuola antisismica Parrozzani, a Isola del Gran Sasso plesso scolastico realizzato grazie ai contributi della Croce rossa italiana e monegasca. La presenza della principessa Charlene è un'ulteriore segnale di speranza e di rinascita per un ...

Che fine ha fatto Charlene - la principessa desaparecida che doveva salvare Monaco : Di lei non si hanno notizie da mesi: non un’uscita pubblica, non una dichiarazione ufficiale, non un post su Facebook. E dunque, sui media, la domanda è sorta spontanea: che fine ha fatto Charlene di Monaco? I monegaschi speravano che il suo matrimonio con re Alberto II restituisse fascino e attenzione al paese, come era stato in passato con Grace Kelly. Ma questa volta la magia non si è ripetuta.Si legge sul ...

Charlene di Monaco - giallo sulla scomparsa della moglie di Alberto II - : Carlo Lanna Luci e ombre sulla vita di Charlene di Monaco che preoccupa i sudditi del principato perché è scomparsa sia dai social che da diversi impegni ufficiali Ogni royal family ha la sua buona dose di problemi e, a quanto pare, anche i monegaschi non sono da meno. Come ha riportato Il Giorno, sembra che ci sia un vero e proprio mistero su Charlene di Monaco, la sposa di Alberto II. Non appare più in pubblico da diverso tempo e, ...

“Sono passati mesi…”. Charlène di Monaco - il mistero si fa fitto. E la principessa finisce sulla bocca di tutti : La principessa Charlène di Monaco è praticamente un fantasma. La moglie di Alberto II di Monaco non ha partecipato a nessun evento ufficiale negli ultimi tempi, i cittadini del Principato cominciano a preoccuparsi e a chiedersi dove sia finita la donna e soprattutto perché abbia preso questa decisione. L’ex nuotatrice e modella non è soltanto assente dalle cerimonie ufficiali, ma anche dai social network. Il suo account è aggiornato ...