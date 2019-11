Fonte : ilnapolista

(Di domenica 10 novembre 2019) Il pareggio di questa sera del Napoli contro il Genoa ha sollevato nuovi dubbi sul futuro della squadra e addirittura secondo qualcuno anche sulla figura di Ancelotti e la sua guida tecnica. È arrivato pronto il commento di Carlosu Twitter che ha precisato che non ci saranno riflessioni sulla guida tecnica Il Presidente De Laurentiis non rimanda il viaggio negli USA. Non ci sono riflessioni sulla guida tecnica. Il Napoli ora guarda solo ai prossimi due difficili impegni dopo la sosta, con il Milan in campionato e il Liverpool in Champions — Carlo(@Carlo) November 9, 2019 L'articolo: “Ancelotti non è in discussione” ilNapolista.

napolista : @Carloalvino: “#Ancelotti non è in discussione” Il #Napoli ora guarda solo ai prossimi due difficili impegni dopo… - FernicolaPaolo : @SpudFNVPN Alvino ha dt che Ancelotti non rischia, vero??? - Marco20386516 : @SpudFNVPN Alvino: Ancelotti non è in discussione. Dramma appost -