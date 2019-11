WhatsApp | bloccare l' aggiunta ai gruppi usando la blacklist

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 8 novembre 2019) Nella classifica dei comportamenti scorretti e che assolutamente non sopportiamo, essere aggiunti nelle chat di gruppo senza la nostra autorizzazione, probabilmente si attesta tra le prime posizioni. Infatti, oltre a ritrovarci spesso in conversazioni create a scopo puramente promozionale o con persone che non conosciamo mettendo a rischio la nostra privacy, igenerano un'enorme quantità di notifiche che ci impediscono di usare lo smartphone in maniera scorrevole ed efficace. E in attesa che venga rilasciata una versione dicompatibile con iPad o un aggiornamento che possa permettere di autodistruggere i messaggi, un articolo pubblicato sul blog ufficiale dell'applicazione annuncia il rilascio di una nuova funzione che impedisce di farci aggiungere all'interno delle conversazioni di gruppo: anche solo a determinati numeri di telefono. Come ...

robertaG1994 : Scusate raga sono ignorante in materia??voglio un informazione per me, ma si può bloccare anche un numero cioè le c… - togone76 : RT @macitynet: Con WhatsApp ora potete bloccare chi vi aggiunge ai gruppi - SharyAppleosa : RT @fewfollower: Se vi capita occasionalmente di lasciare il vs iPhone incustodito, è bene *bloccare* le anteprime degli SMS ricevuti, onde… -