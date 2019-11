Taranto | un caso di malaria | malato un immigrato

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 8 novembre 2019) Emanuela Carucci La Asl rassicura: "È tutto sotto controllo". Il giovane ha contratto la malattia in Italia Undisi è registrato a. Un giovane uomo di 23 anni, originario del Ghana, ma residente in Italia da sei anni, è affetto dalla grave patologia. Dalla Asl dirassicurano "è unsotto controllo. La malattia si è sviluppata in forma lieve forse perché aveva le difese immunitarie basse". Nessuna preoccupazione quindi, fanno sapere dall'azienda sanitaria locale, per il giovanee per chi è venuto, eventualmente, a contatto con lui. Ora il 23enne è tenuto sotto osservazione nel reparto malattie infettive dell'ospedale "Moscati" didopo essere andato al pronto soccorso dell'ospedale "Santissima Annunziata" con febbre alta ed un forte mal di testa. Ora sarà necessaro capire dove l'uomo ha contratto la malattia. Una cosa è ...

matteosalvinimi : Un po’ di verità sul caso Ilva, drammatico non solo per Taranto ma per l’intera economia italiana. Se avete 5 minut… - La7tv : #ottoemezzo Marco Travaglio sul caso ArcelorMittal: 'Questi signori per 7 anni non hanno fatto un c***o per miglior… - LegaSalvini : #Salvini: Un po’ di verità sul caso Ilva, drammatico non solo per Taranto ma per l’intera economia italiana. Se ave… -