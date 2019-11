Raffaella Fico difende Balotelli | Anche a nostra figlia Pia hanno detto ' negra di

Raffaella Fico svela in tv mia figlia è stata vittima di razzismo all’asilo : Ospite del programma “Storie Italiane” la showgirl Raffaella Fico ha difeso l’ex compagno Mario Balotelli, offeso con cori razzisti durante la partita Verona – Brescia di domenica scorsa: “All’epoca quando stavo con lui, e facevo le serate in discoteca, mi è capitato che quando io entravo mi facevano il verso della scimmia perché stavo con lui. E’ capitato un episodio bruttissimo all’asilo qualche anno fa. Una ...

Raffaella Fico si sfoga a Storie Italiane : “Insulti razzisti a mia figlia Pia” : Raffaella Fico si sfoga a Storie Italiane e racconta in lacrime un episodio di razzismo nei confronti della figlia Pia. La piccola ha 6 anni ed è nata dall’amore della modella per Mario Balotelli. Una love story tormentata e difficile che ha portato i due ex a scontrarsi spesso anche riguardo la paternità della bambina. Oggi però Mario e Raffaella hanno scelto di lasciarsi il passato alle spalle e si sono riappacificati. Pia è riuscita a ...

Pia - insulti razzisti anche all’asilo : ecco cosa è successo alla figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico : Il razzismo è sempre stato un problema, ma mai come in questo periodo la cosa si è fatta così grave. A parlarne è stata Raffaella Fico, ospite del programma di Rai1 “Storie italiane” dove ha parlato degli insulti razzisti di cui è stato vittima l’ex compagno Mario Balotelli durante la partita Verona-Brescia dello scorso fine settimana, facendo delle rivelazioni spiazzanti anche sulla figlia Pia. Ha iniziato parlando di Mario Balotelli che non è ...

Mario Balotelli - Raffaella Fico in lacrime a Storie Italiane. Scontro con Anna Falchi : "Ma che significa?" : "C'è un video in cui gruppo di tifosi fa il verso della scimmia. Ero lì con la bambina, l'ho visto dopo partita ed era scosso, nervoso e dispiaciuto. Non è la prima volta che succede, sentirsi dire determinate cose fa male", ha dichiarato Raffaella Fico a Storie Italiane. La showgirl ha commentato i

Scontro tra Raffaella Fico e Anna Falchi sui cori contro Balotelli : “L’ho visto dopo la partita ed era abbastanza scosso, nervoso e anche molto dispiaciuto. Non è la prima volta che capita. All’epoca quando stavo con lui mi è capitato che mi accoglievano facendo il verso della scimmia”. Raffaella Fico ha parlato in tv degli insulti razzisti a Balotelli durante la partita di Verona. Ma se l’ex di SuperMario si è schierata al suo fianco, Anna Falchi ha minimizzato l’accaduto: “Balotelli, peraltro, non è neanche ...

Storie Italiane - Raffaella Fico : “Mia figlia Pia chiamata “ne*** di me***” e anche io quando stavo con Balottelli venivo salutata col verso della scimmia” : Raffaella Fico sta con il suo ex compagno e padre di sua figlia, Mario Balotelli. La showgirl, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, si è detta soddisfatta che il giocatore abbia fatto scoppiare la polemica dopo gli insulti razzisti ricevuti dai tifosi del Verona. “Ci siamo incontrati finita la partita col Verona, sicuramente era triste e nervoso – ha raccontato la Fico – una reazione normale: a chiunque fa male esser ...

Raffaella Fico e gli insulti razzisti alla figlia Pia : All’asilo le hanno detto 'negra di m...' : Domenica 3 novembre scorso, Mario Balottelli interrompeva il match Verona-Brescia per gli insulti razzisti nei suoi confronti. Anche la figlia del calciatore, però, è stata vittima di atteggiamenti simili e, come raccontato da Raffaella Fico a Storie Italiane, la piccola Pia è stata pesantemente insultata All’asilo. Ospite di Eleonora Daniele nel salotto televisivo di Rai 1, la Fico ha spiegato di aver partecipato alla partita di domenica ...

Raffaella Fico non escludo un ritorno di fiamma con Mario Balotelli : La showgirl Raffaella Fico è stata ospite al programma radiofonico ‘Un giorno da pecora’ condotto da Giorgio Lauro e da Geppi Cucciari e ha commentato i fatti che hanno visto protagonista l’ex compagno e padre di sua figlia Pia, Mario Balotelli. Durante l’incontro di calcio Brescia – Verona, il calciatore è stato raggiunto da alcune offese, a sfondo razzista, da parte di alcuni tifosi non ancora identificati. La ...

Raffaella Fico svela in tv mia figlia è stata vittima di razzismo all’asilo : Ospite del programma “Storie Italiane” la showgirl Raffaella Fico ha difeso l’ex compagno Mario Balotelli, offeso con cori razzisti durante la partita Verona – Brescia di domenica scorsa: “All’epoca quando stavo con lui, e facevo le serate in discoteca, mi è capitato che quando io entravo mi facevano il verso della scimmia perché stavo con lui. E’ capitato un episodio bruttissimo all’asilo qualche anno fa. Una ...

Pia Balotelli vittima di razzismo all'asilo - il racconto di Raffaella Fico : La showgirl lo ha rivelato a 'Storie italiane', condannando anche l'episodio di cui è stato vittima l'ex compagno durante la...

Raffaella Fico su Balotelli : “Era scosso” - poi racconto agghiacciante su figlia Pia : Storie italiane, Raffaella Fico e Mario Balotelli: la reazione agli insulti razzisti Italia 2019. Raffaella Fico, intervistata a Storie italiane, ritorna sugli insulti razzisti a Mario Balotelli e si sfoga su sua figlia Pia. Sembra quasi di scrivere la sceneggiatura di un film di anni passati, se non fosse che la realtà è questa e […] L'articolo Raffaella Fico su Balotelli: “Era scosso”, poi racconto agghiacciante su figlia Pia ...

Raffaella FICO/ "Balotelli? Insulti razzisti da anni - a Pia dissero neg*a di me*da" : RAFFAELLA FICO negli studi di Storie Italiane ha parlato degli Insulti razzisti nei confronti di Mario Balotelli: ecco le sue dichiarazioni

Raffaella Fico : "Mia figlia Pia vittima di razzismo all'asilo" : Raffaella Fico, ospite di 'Storie italiane' su Rai1, ha difeso, a spada tratta, l'ex compagno Mario Balotelli, offeso con cori razzisti durante la partita Verona - Brescia di domenica scorsa:prosegui la letturaRaffaella Fico: "Mia figlia Pia vittima di razzismo all'asilo" pubblicato su Gossipblog.it 07 novembre 2019 12:07.

Raffaella Fico difende Balotelli : scontro con la Falchi a Storie Italiane : Storie Italiane: Raffaella Fico difende Mario Balotelli e si scontra con Anna Falchi Accesa discussione tra Raffaella Fico e Anna Falchi nella puntata di Storie Italiane di oggi, giovedì 7 novembre 2019. Intervenuta per difendere Mario Balotelli dopo i cori razzisti fatti contro di lui nei giorni scorsi da alcuni tifosi, Raffaella Fico a Storie Italiane ha denunciato a gran voce che anche la figlia Pia è spesso vittima di razzismo, o meglio ...