Pfas | da Ministero Ambiente 23 mln e 530 mila euro per completare opere d’emergenza 2

(Di venerdì 8 novembre 2019) (Adnkronos) – Va sottolineato che la maggiore disponibilità finanziaria della gestione commissariale consentirà di ultimare il programma emergenziale, garantendo l’approvvigionamento idrico di acqua potabile di buona qualità alle aree contaminate. Ilha disposto il finanziamento integrativo in ragione del fatto che esso consentirà dil’approvvigionamento idrico alternativo alle fonti contaminate per la totalità del territorio interessato. Nell’occasione il Commissario comunica che, per quanto riguarda la realizzazione della nuova rete acquedottistica, ad oggi il Soggetto Attuatore Acque Veronesi ha realizzato circa 7,2 km di rete su un totale di 19. Grazie alle buone condizioni meteo fino alle ultime settimane, i lavori hanno potuto procedere ad un buon ritmo, garantendo di rispettare i tempi previsti da cronoprogramma nei tre cantieri ...

