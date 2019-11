Maltempo Sardegna | allerta declassata da arancione a gialla

Maltempo : cancellati 4 collegamenti Sardegna-Corsica : A causa delle condizioni meteo marine avverse nel tratto di mare tra la Sardegna e la Corsica, la compagnia di navigazione Moby ha cancellato le 4 corse del mattino che collegano le due isole: vento forte e mare molto mosso hanno costretto il vettore marittimo a lasciare la nave Giraglia in banchina. I collegamenti sospesi sono quelli delle 7 e delle 11 da Santa Teresa Gallura e quelli delle 8:30 e delle 13 da Bonifacio. L'articolo Maltempo: ...

Maltempo Sardegna - piogge - temporali e vento : allerta meteo prorogata : piogge, temporali, vento e mareggiate per le prossime 24-30 ore sulla Sardegna. Permane e si protrae il Maltempo sull’Isola e così la protezione civile regionale ha prorogato l’allerta sino alla mezzanotte di domenica. A partire dalla notte si prevedono venti forti da Sud-Ovest, localmente di burrasca, in rotazione da Nord-Ovest nelle ore centrali di domani. Le zone per le quali vige la criticità ordinaria con codice giallo sono il ...

Meteo Sardegna : da oggi 23 ottobre in arrivo Maltempo - piogge e temporali sull’Isola : Fino all’altro giorno il termometro in Sardegna sfiorava i 30 gradi ma a partire da oggi – secondo gli esperti del Meteo – anche nell’Isola arriverà l’autunno, con abbondanti piogge e temporali. Al punto che i tecnici della Protezione Civile della Regione Sardegna hanno emesso – a partire dalle 15 di oggi, mercoledì e fino alla mezzanotte – un bollettino di allerta gialla per gravi rischi idrogeologici causati dai forti temporali, che si ...

Allerta Meteo Estofex - il Maltempo si sposta sulla Sardegna : attenzione a nubifragi e tornado : Allerta Meteo – Dopo aver devastato il Nord-Ovest dell’Italia con disastrose alluvioni e provocato anche delle vittime, oggi, 23 ottobre, il maltempo si concentra sul Mediterraneo occidentale, interessando anche la Sardegna, che sta già facendo i conti con un grande incendio nell’Oristanese. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi, che includono un livello di Allerta 2 per Sardegna, Corsica e Francia ...

Maltempo Sardegna : 1 - 4 milioni dalla Regione a 23 Comuni per i danni del 2018-2019 : “Tra maggio 2018 e febbraio 2019, in Sardegna si sono verificati eventi atmosferici eccezionali e di tipo calamitoso, come abbondanti piogge, nubifragi e trombe d’aria, che hanno costretto numerosi Comuni ad eseguire opere ed interventi in emergenza. Perciò la Giunta regionale ha approvato un programma di spesa a favore di questi enti locali“. Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Gianni ...