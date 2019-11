L’antisemitismo in Italia è un pericolo sottovalutato?

Fonte : wired

(Di venerdì 8 novembre 2019) (foto: LaPresse) Mercoledì scorso il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza di Milano ha deciso di assegnare la scorta alla senatrice a vita Liliana Segre, internata nel 1944, a 14 anni, in quanto di fede ebraica e sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz. La motivazione risiede nelle continue minacce ricevute via web dalla senatrice, che secondo un’analisi dell’osservatorio Antisemitismo del Cdec – Fondazione centro di documentazione ebraica contemporanea – riceverebbe oltre duecento messaggio d’odio al giorno. Questo provvedimento arriva anche dopo le polemiche connesse all’istituzione della commissione Segre, ovvero la commissione straordinaria che si occuperà del contrasto all’intolleranza, al razzismo, ale all’istigazione all’odio, che ha ottenuto il via libera del Senato nell’indifferenza – o diretta opposizione –manifestata dal ...

