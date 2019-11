Ex Ilva | Conte contestato da operai a Taranto | “Chiudete l’acciaieria | noi vogliamo

Giuseppe Conte all'ex Ilva - durissima contestazione degli operai : "Lei non ci rappresenta" : Giuseppe Conte, arrivato all'Ilva di Taranto, è stato preso d'assalto dagli operai in sciopero. "Sono qua, sono venuto" ha ripetuto il premier mentre uno dei lavoratori gli urlava: "Lei non ci rappresenta". "Da quando siamo stati messi in cassa", ha gridato un altro, "siamo indesiderati non possiamo

Ilva - Conte a Taranto con i lavoratori. Gualtieri : Mittal rispetti impegni. Jindal si sfila : Mentre per l'ex Ilva sfumano le già rare speranze di un interessamento del gruppo indiano Jindal, Giuseppe Conte vola a Taranto dai lavoratori. L'uscita di scena di...

Ex Ilva : Taranto - attesa davanti a fabbrica - Conte incontrerà consiglio di fabbrica : Taranto, 8 nov. (Adnkronos) - - Si sta popolando di operai ma soprattutto di esponenti di movimenti ambientalisti l'area nei pressi della portineria D dello stabilimento siderurgico ex Ilva, oggi ArcelorMittal, di Taranto dove tra poco arriverà il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Quest'ultim

Fi : "Unità nazionale? Conte comico Disastro ex Ilva colpa del governo" : "Il premier Conte e il suo governo hanno determinato il Disastro e il fallimento dell'ex Ilva facendo scappare gli investitori. Hanno questa enorme responsabilità". Il capogruppo alla Camera di Forza Italia, Mariastella Gelmini, intervistato da... Segui su affaritaliani.it

Ilva - Conte vola a Taranto. Di Maio : costringere Mittal a restare. Jindal si sfila. Scioperi in corso : Mentre per l'ex Ilva sfumano le già rare speranze di un interessamento del gruppo indiano Jindal, Giuseppe Conte vola a Taranto dai lavoratori. Il premier è atteso nel...

Ex Ilva - Conte : battaglia legale sarebbe quella del secolo : Ex Ilva, Conte:"Ove mai fosse, la battaglia giudiziaria sara' quella del secolo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte ospite a Porta a Porta

Ilva - Conte : "Pronti al commissariamento"<br>I sindacati : "Si faccia scudo penale" : Il Premier Giuseppe Conte ha ribadito che l'ex-Ilva non verrà abbandonata al suo destino. Se ArcelorMittal dovesse disimpegnarsi, tradendo definitivamente il piano industriale presentato per vincere la gara, "il primo step sarebbe quello di attribuire la gestione commissariale al Mise". Questa è la promessa che il Premier ha fatto ieri ai sindacati durante l'incontro a Palazzo Chigi, nel corso del quale Conte avrebbe anche chiesto "alle ...

Ex Ilva - Conte : valutiamo anche la nazionalizzazione. Patuanelli : ArcelorMittal non tornerà indietro : Il ministro: «Sul ritiro sono responsabili molti governi precedenti a Conte». Domani sciopero di tutti i lavoratori in Italia e assemblea a Genova

Ilva - Mattarella a Conte : soluzione subito. Il governo tratta sugli esuberi : Già da giorni Sergio Mattarella, con il solito garbo istituzionale e la consueta discrezione, aveva avviato il pressing sul governo. Ma ieri, dopo il flop dell?incontro con...

Ex Ilva - colloquio Conte-Mattarella. Il premier incontra i sindacati e gli enti locali. Fico : “Stato sia unito - duri con ArcelorMittal”. : Le prime 24 ore dei due giorni indicati dal premier Conte per trovare una soluzione alla crisi dell’Ilva che rischia di lasciare senza lavoro 5mila persone sono state all’insegna degli incontri, politici, sindacali e istituzionali. La Regione Puglia, gli enti locali, i sindacati: nel giorno in cui il ministro Stefano Patuanelli ha detto in Aula che ArcelorMittal vinse la gara grazie all’offerta economica, il premier Giuseppe ...

Ex Ilva - Conte riferisce a Mattarella e lancia un appello all’unità. Fim-Fiom-Uilm scendono in piazza : Il governo lancia un appello a tutte le forze politiche per marciare compatti verso l'obiettivo di salvare l'ex Ilva. Ma la Lega - pur disponibile a sostenere proposte "utili per salvare i posti di lavoro" - va all'attacco, definisce l'esecutivo "incompetente" e, al coro di "elezioni elezioni", chiede all'esecutivo di andare a casa. La maggioranza si dice pronta a mettere in campo ogni iniziativa per salvare i lavoratori (minacciati almeno 5mila ...

Ex Ilva - Conte : “Chi viene in Italia rispetti le regole” : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – Lo scudo penale? “L’ho offerto come primo argomento di conversazione”, se è un problema “lo reintroduciamo subito, il governo è compatto”. Così il premier Giuseppe Conte, parlando della situazione nel prologo di Porta a Porta. “Chi viene in Italia deve rispettare le regole”, ha aggiunto. “Tutti coesi dobbiamo marciare verso questo obiettivo, salvaguardare ...