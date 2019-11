Condanna confermata per Maroni | 1 anno in appello I legali | ricorrerà in Cassazione

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 8 novembre 2019)per Robertonel processo d'che vedeva l'ex governatore lombardo imputato per presunti favori a due sue ex collaboratrici. Lo hdeciso i giudici della Corte d'di Milano infliggendo al politico della Lega a 1di carcere, così come già avvenuto al termine del primo grado di giudizio. Il collegio presieduto dal giudice Piero Gamacchio ha tuttiavia riqualificato il reato contestato a(non più turbata libertà nella scelta del contraente ma turbata libertà degli incanti) per il contratto "su misura" ottenuto da Mara Carluccio, sua collaboratrice al Ministero dell'Interno, in Eupolis, società regionale lombarda che si occupa di formazione professionale.Come nel processo di primo grado, è stato invece assolto dall'accusa di induzione indebita relativa alle presunte pressioni esercitate sui vertici Expo per far partecipare Maria ...

TgLa7 : Contratti #Expo: in appello confermata condanna a un anno per Maroni - Agenzia_Ansa : Confermata in appello la condanna ad un anno per Maroni nel processo con al centro presunte pressioni per favorire,… - Mov5Stelle : Ennesima condanna per un esponente della Lega. Confermata in appello la condanna ad 1 anno di carcere a Roberto Mar… -