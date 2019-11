Avicii Invector | il rhythm game d' azione è in arrivo su PC | PS4 e Xbox One il prossimo

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 8 novembre 2019) Il mese scorso è riemersa una nuova versione didi Hello Theres, ora chiamatain onore dell'artista deceduto da cui è stata estratta la colonna sonora del gioco. Sebbene all'epoca non fosse stata data alcuna data di uscita definitiva per tutte le piattaforme, oggi abbiamo appreso quando arriveranno tutte le versioni del titolo.Il rilancio disu PS4 e i nuovi porting per PC eOne arriveranno il ​​10 dicembre 2019. Mentre un porting Nintendo Switch è in programma e il publisher Wired Productions non si aspetta che venga lanciato fino alla primavera del 2020. Wired Productions ha anche chiarito che tutte le versioni diriceveranno un lancio fisico il 10 dicembre e che coloro che già possiedonosu PS4 riceveranno questo aggiornamento gratuitamente tramite un semplice update.Leggi altro...

