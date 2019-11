Terremoto tra Abruzzo e Lazio | il sisma di magnitudo 4 4 ha avuto l' epicentro Balsorano

Terremoto a L'Aquila : forte scossa avvertita anche a Roma e a Napoli. «Gente in strada nella Marsica» : Terremoto a L'Aquila: forte scossa avvertita anche in diversi quartieri di Roma. La scossa registrata poco dopo le 18.35 ha avuto una magnitudo di 4.4. Il dato è stato aggiornato...

Terremoto - sospese linee ferroviarie e verifiche sull’alta velocità : controlli anche su autostrade : Dalle 18.40 il traffico ferroviario sulle linee Sulmona-Avezzano, Roccasecca-Avezzano e fra Ceprano e Cassino (linea Roma-Cassino) è stato sospeso a causa della scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 che ha interessato il territorio fra l'Abruzzo e il Lazio. La decisione, in via precauzionale, serve a consentire la verifica dello stato dell'infrastruttura da parte dei tecnici di Rete ferroviaria italiana.Continua a leggere

Terremoto : Rfi - traffico sospeso su alcune linee per accertamenti tecnici : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – Dalle 18.40 il traffico ferroviario sulle linee Sulmona – Avezzano, Roccasecca ‘ Avezzano e fra Ceprano e Cassino (linea Roma – Cassino), è sospeso, in via precauzionale, per consentire la verifica dello stato dell’infrastruttura da parte dei tecnici di Rfi a seguito di un scossa di Terremoto che ha interessato il territorio fra l’Abruzzo e il Lazio. Lo rende noto Rfi. Sulla ...

Terremoto - forte scossa tra Lazio e Abruzzo : “Sequenza diversa da quella dell’Italia centrale” : E’ una sequenza sismica diversa da quella dell’Italia centrale ad avere attivato il Terremoto avvenuto al confine tra Abruzzo e Lazio, alla profondità di 14 chilometri, e la cui magnitudo è stata ricalcolata in 4,4. “Si tratta di un altro sistema di faglie”, ha detto all’ANSA il sismologo Alessandro Amato, dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). “Si tratta comunque – ha ...

Terremoto - forte scossa tra Lazio e Abruzzo : paura da Roma a Pescara - epicentro al confine Sora-Balsorano. Sesto grado Mercalli - si temono danni : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito alle 18:35 di oggi pomeriggio l’Italia centrale, al confine tra Lazio e Abruzzo. La scossa si è verificata a 14km di profondità tra Sora e Balsorano, tra le province di Frosinone e L’Aquila, ed è stata distintamente avvertita su tutto il territorio laziale e abruzzese, da Roma a Pescara. Nelle aree epicentrali, la gente impaurita è fuggita dalle proprie abitazioni e si è riversata ...