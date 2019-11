Sky | da domani il Napoli torna in ritiro

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 7 novembre 2019) Secondo quanto riferisce Sky Sport, iltornerà inda, per preparare la partita contro il Genoa di sabato. Sarebbe questa, dunque, la decisione presa da Carlo Ancelotti al quale la società aveva rimesso il pallino tra le mani. Posto che ilsi dovesse fare, spettava al tecnico decidere da quando. Ed ecco il responso. Tutti a Castel Volturno fino a sabato, dunque, per provare ad uscire dalla crisi ed all’ammutinamento che ha tenuto banco in questi ultimi giorni. A partire da. L'articolo Sky: dailinilsta.

SkyTG24 : È stata ancora incendiata la caffetteria e libreria antifascista 'La Pecora Elettrica' a #Roma. Il locale, già dist… - MondoNapoli : Sky, Ancelotti prende in mano la situazione! Da domani squadra in ritiro, i dettagli - - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ??????? ULTIM’ORA SKY, il Napoli da domani sarà in ritiro ?????????? Tornerà finalmente il sereno in casa Napoli? -