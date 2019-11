Ritorna in Italia Alvin | il bambino portato via dalla madre che combatteva con l' Isis

Ex Ilva - Del Vecchio chiude. A Taranto Ritorna la cordata italiana : Fallisce subito l'idea dell'esecutivo di coinvolgere il fondatore di Luxottica. L'imprenditore era stato l'animatore della cordata alternativa ad ArcelorMittal

Volley - i migliori italiani della prima giornata di Superlega. Ruggiti di Zaytsev e Nelli - Giannelli-Vettori Ritornano : Nel weekend si è disputata la prima giornata della SuperLega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Quali sono stati i migliori italiani di questo turno? GABRIELE Nelli. Piacenza ha letteralmente fatto sudare Civitanova, la neopromossa ha costretto i Campioni d’Italia ai vantaggi nei primi due set e ha offerto un ottimo gioco merito per buona parte dello scatenato opposto che è tornato in ottima forma dalla Coppa del ...

In edicola - AutoItaliana Ritorna dopo 50 anni : Un filo unisce l'arrivo di Stirling Moss alla Mille Miglia del 1955 e alle ricette dello chef stellato Davide Oldani. Una stessa chiave di lettura accomuna la rinascita della BMW Garmisch e un orologio che esibisce il quadrifoglio Alfa Romeo. Un leit motiv collega le oscure vicende della terza De Tomaso Deauville blindata alla Lamborghini Miura che Giampaolo Dallara si è (finalmente) regalato per il suo ottantesimo compleanno. Queste e molte ...

L’Egitto Ritorna ad affermarsi come meta incontrastata dei turisti italiani : L’Ente del Turismo Egiziano sarà presente anche quest’anno al TTG Incontri di Rimini dal 9 all’11 ottobre, per incontrare gli operatori italiani in questa fase di sensibile crescita del mercato italiano e per presentare le diverse iniziative in programma, tra cui una campagna di marketing globale, per richiamare sempre un maggior numero di turisti in Egitto. Il 2018 aveva già visto il gran ritorno delL’Egitto per il mercato italiano con circa ...

Ivana Mrazova Ritorna in Italia e smentisce la crisi con Luca Onestini : La bella Ivana Mrazova torna in Italia e riabbraccia il suo Luca Onestini. Dopo un periodo di lontananza che l'ha riportata nella sua terra natale (la Repubblica Ceca) per risolvere un problema di salute e stare vicino alla sua famiglia, la modella tranquillizza tutti sul fronte del rapporto con l'ex tronista e gieffino dopo le voci su una presunta crisi venute fuori proprio durante il periodo di distacco fra i due, conosciuti all'interno ...

Fine settimana sull'Italia Ritorna il bel tempo : Roma - Dopo il passaggio del fronte freddo nord europeo che tra mercoledì e giovedì avrà distribuito piogge e temporali su gran parte d'Italia e provocato un deciso ridimensionamento delle temperature, l'alta pressione tornerà a rinforzare sull'Europa centrale e meridionale, nonché sull'Italia. Condizioni di tempo stabile sono attese già nella giornata di venerdì, salvo gli ultimi disturbi ...

Reggio Emilia - uomo espulso dall’Italia : va in Brasile - cambia sesso e Ritorna : La trans 37enne è stata arrestata per non aver rispettato l’obbligo di lasciare il Paese. A tradirla sono state le impronte digitali nel database: corrispondevano a quelle di un uomo nato in Brasile nel 1982. Aveva il divieto di entrare in Italia per tre anni e così, non avendolo rispettato, è stata immediatamente arrestata.Continua a leggere