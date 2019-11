“Orrore! Pelliccia di volpe e castoro per decorare la vagina” : in arrivo anche in Italia : Da circa due anni negli Stati Uniti, ma ultimamente anche in alcuni stati dell’Europa e presto pare anche in Italia, esiste la Pelliccia di volpe o castoro per decorare la vagina. In America sono oramai alcuni anni che questa vera e propria micro Pelliccia del pube viene applicata come oggetto ornamentale al sesso femminile (ma ci sono anche le versioni maschili di cui vi risparmio la descrizione). E quanto riferito in una nota da Lorenzo ...