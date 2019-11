Orrore in Francia | ex prete accusato di pedofilia trovato morto | soffocato con un

Fonte : fanpage

(Di giovedì 7 novembre 2019) Choc in, dove Roger Matassoli, ex abate di Froissy, in Picardia, a nord di Parigi, è statoe con un crocifisso in gola che l'ha. Nel dare la notizia del decesso, il vescovo del dipartimento dell'Oise, mons. Jacques Benoit-Gonnin, ha rivelato che il sacerdote era stato sospeso dopo essere statodi violenza sessuale ai danni di due ragazzini all'epoca dei fatti di età compresa tra i 10 e i 14 anni. Fermato un 19enne per il delitto.

