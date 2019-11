LIVE Italia-Ecuador 1-0 | Under 17 | Mondiali 2019 in DIRETTA | una perla su punizione di

LIVE Italia-Ecuador 1-0 - Under 17 - Mondiali 2019 in DIRETTA : la sblocca il neo entrato Oristanio con una splendida punizione da più di 30 metri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81′ Alto il destro di Tongya su una buona ripartenza; dopo la paura grande reazione di carattere azzurra. 79′ Terzo cambio azzurro: dentro Barbieri per Gnonto, cerca di chiudersi Nunziata. 78′ Grande punizione a giro del talento scuola Inter!! Tiro non angolatissimo ma che si infila sotto la traversa! 77′ CHE GOOOLLLL!!!! PAZZESCA RETE DI Oristanio DA PIÙ DI 30 metri SU ...

LIVE Italia-Ecuador 0-0 - Under 17 - Mondiali 2019 in DIRETTA : partita bloccata - non riescono a pungere gli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63′ MINA VICINISSIMO AL GOL!! Grande giocata che tira d’esterno sinistro sul secondo palo ma trova una grande risposta di Molla che la spinge in angolo. 62′ Altro fallo duro su Brentan, sulla punizione al centro di Oristanio nulla di fatto. 61′ Buona ripartenza azzurra, Tongya temporeggia un po’ troppo ma è bravo a subir fallo. 59′ Rischia l’Italia! ...

LIVE Italia-Ecuador 0-0 - Under 17 - Mondiali 2019 in DIRETTA : Gnonto spreca l’unica vera occasione da gol in un primo tempo equilibrato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:22 Squadre negli spogliatoi, tra un quarto d’ora circa avrà inizio il secondo tempo. 47′ Termina qui il primo tempo a reti inviolate. La migliore occasione è capitata sui piedi di Gnonto che non è però riuscito a segnare a porta vuota. 45′ 2 minuti di recupero. 44′ Proprio il difensore rimane a terra dopo uno scontro di testa con Delgado, in campo lo staff ...

LIVE Italia-Ecuador 0-0 - Under 17 - Mondiali 2019 in DIRETTA : Gnonto si divora un gol a porta vuota! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41′ Molti errori banali in fase difensiva per i gialloblù, non sfruttati però dai ragazzi di Nunziata. 39′ Altra discesa sulla sinistra degli ecuadoriani con Valencia che strozza però la conclusione diagonale. Primo tempo in apnea per Lamanna. 37′ Gnonto SBAGLIA A porta vuota!!! Sbaglia il rilancio Lopez ma viene graziato dall’attaccante azzurro che spedisce a lato dal ...

LIVE Italia-Ecuador 0-0 - Under 17 - Mondiali 2019 in DIRETTA : inizia la partita all’Estadio Kléber Andrade! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ SI PARTE!! 20:26 Tutto pronto per l’inizio del match all’Estadio Kléber Andrade. 20:21 Gli azzurri cercheranno di sfruttare la vena offensiva del talentino scuola Inter Degnand Gnonto, autore di 3 reti nel girone, che oggi trova davanti a sé una difesa tutt’altro che irresistibile (6 gol subiti in 3 partite dai sudamericani). 20:15 Javier Rodriguez conferma 9/11 ...

LIVE Italia-Ecuador 0-0 - Under 17 - Mondiali 2019 in DIRETTA : formazione tipo per gli azzurrini - Gnonto e Cudrig guidano l’attacco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:15 Javier Rodriguez conferma 9/11 della formazione titolare finora nel torneo, Chavez e Valencia giocheranno oggi al posto di Moran e Mejia. 20:11 Arbitro della partita è l’australiano Chris Beath. In caso di passaggio del turno la nostra nazionale affronterà i padroni di casa del Brasile (vittoriosi sul Cile per 3-2), già qualificati ai quarti insieme a Spagna, Francia, Corea del ...

LIVE Italia-Ecuador Under 17 - Mondiali 2019 in DIRETTA : ottavo di finale insidioso - sfida da dentro o fuori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Ecuador, ottavo di finale dei Mondiali Under 17 che si stanno svolgendo in Brasile; gli azzurrini affrontano gli insidiosi sudamericani per proseguire la loro rassegna iridata. I ragazzi di mister Carmine Nunziata hanno chiuso al secondo posto nel gruppo F; nella prima partita vittoria agevole contro le Isole Salomone (5-0), ha fatto ...

Mondiali Under 17 - Italia-Ecuador LIVE su Sky : Archiviata la fase a gironi, il Mondiale Under 17 entra nel vivo con gli ottavi di finale, fase della competizione a cui si è garantita l’accesso anche l’Italia: la selezione di Carmine Annunziata, seconda nel proprio girone alle spalle del Paraguay, si appresta ora ad affrontare l’Ecuadord. il match è senza appello, chi vince passa […] L'articolo Mondiali Under 17, Italia-Ecuador live su Sky è stato realizzato da Calcio ...

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C/ Prime partite al via! Diretta gol LIVE score : RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: Diretta gol live score delle 13 partite che compongono parte del quadro dei sedicesimi di finale, si gioca in gara secca.

Manovra - Zingaretti contro Renzi : “La sua è un’operazione di basso LIVEllo - italiani giudicheranno” : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, non risparmia critiche a Matteo Renzi dopo le polemiche sollevate da quest'ultimo sulla Manovra: "Aprire una polemica su una legge di Bilancio per indicare che uno sarebbe il partito delle tasse e l'altro è contro le tasse è una operazione di basso livello che gli italiani giudicheranno alle urne".Continua a leggere

LIVE - Marco Carta assolto : L'Italia crede alle cose cattive : Nella nuova puntata di Live: non è la d'Urso, è apparso tra gli ospiti in studio Marco Carta. Il cantante ha concesso un'intervista esclusiva a Barbara d'Urso, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'ultima udienza conclusasi con l'assoluzione del giovane dall'accusa di furto aggravato - di 6 magliette dal valore di 1.200 euro- ai danni della Rinascente di Milano. Carta era stato arrestato insieme all'amica 53enne, Fabiana Muscas, ...

Sum 41 LIVE in Italia a gennaio : annunciata una data a Milano : Che il countdown abbia inizio The post Sum 41 live in Italia a gennaio: annunciata una data a Milano appeared first on News Mtv Italia.

LIVE Moto2 - GP Malesia 2019 in DIRETTA : Marquez e Binder provano la fuga - italiani attardati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -9 Cade anche Manzi in curva 2. Una vera ecatombe! -9 Inizia il nono giro, siamo a metà gara! Binder conduce con 752 millesimi su Marquez, quindi 1.7 su Luthi e 2.4 su Nagashima. Baldassarri sale in ottava posizione a 7.1 davanti a Marini e Bezzecchi Loading… Loading… -10 Marquez prova a non mollare ma il gap rimane sempre sui 6 decimi -10 Binder porta il suo ...

LIVE Perugia-Modena 3-2 volley - Finale Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : trionfo dei Block Devils - Leon batte un super Zaytsev : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata su OA Sport. Perugia-Modena 3-2 (27-25; 23-25; 25-23; 18-25; 15-12) dopo 142 minuti di battaglia all’Eurosuole Forum. 21 punti di Wilfredo Leon, 18 di Aleksandar Atanasijevic per gli umbri. Ai Canarini non bastano le 30 marcature di Ivan Zaytsev. PERUGIA HA VINTO LA supercoppa Italiana 2019 DI volley MASCHILE. I Block ...