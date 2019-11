Ex Ilva | Ilva As diffida A Mittal da qualsiasi iniziativa cessione

Ilva - Conte apre alla nazionalizzazione. Indiscreto : "Cos'abbiamo proposto a Mittal" - governo allo sbando : La carta giocata da Giuseppe Conte per convincere Arcelor Mittal a restare a Taranto e tenere in vita l'ex Ilva? La decrescita felice grillina. Secondo indiscrezioni da Palazzo Chigi, il premier avrebbe confessato a sindacati, enti locali e Confindustria convocati per un confronto sulla crisi aperta

Ex Ilva - gli effetti collaterali del disimpegno di Arcelor Mittal : a rischio 400 operai Sanac : Non ci sono solo i 5mila operai di Taranto che rischiano il licenziamento. Adesso il dietrofront di Arcelor Mittal, pronta a restituire l’ex Ilva, rischia di mettere in pericolo il posto di altri circa 400 dipendenti che attualmente lavorano per Sanac, l’azienda dell’indotto con sedi a Massa, Vado Ligure, Gattinara (Vercelli) e Assemini–Grogasti (Cagliari) che produce refrattari di acciaio dipendente per il 70% da Ilva. Nell’accordo che ...

Ex Ilva - Conte : “Se ci sarà battaglia giudiziaria - sarà del secolo. Lancio un appello ai partiti per la coesione. Nazionalizzare? Si valuta tutto” : “Chi viene in Italia deve rispettare le regole. Il governo non potrà mai accettare” le richieste di ArcelorMittal per restare a Taranto. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, poco meno di ventiquattrore dopo la conferenza stampa a Palazzo Chigi, si è presentato nello studio di Bruno Vespa su Rai1 e ha ribadito la posizione dell’esecutivo. “Non è un problema legale“, ha detto, “perché una battaglia legale ...

Ex Ilva - Zingaretti : ora uniti.No ricatti : 19.45 Per affrontare il confronto con Arcelor Mittal sulla ex Ilva di Taranto "serve una grande unità delle forze politiche e nel Paese". Lo sottolinea il segretario del Pd, Zingaretti. Poi afferma: "Siamo disposti anche a rivedere il punto dello scudo penale, se l'azienda volta pagina e ammette di avere un problema di crisi industriale. Nessuno si permetta anche solo di pensare che quel sito possa essere messo in discussione". "Dobbiamo ...

Ex Ilva : Bersani - ‘Conte chiaro con Mittal - problema non è scudo’ (2) : (Adnkronos) – “Perché -aggiunge Bersani- se ad esempio e per ipotesi la vedessero come la vedo io, con tutti gli ammodernamenti e gli investimenti necessari, noi di quell’impianto abbiamo assolutamente bisogno. Non possiamo arrivare all’assurdo di essere gli unici in Europa che hanno la copertura dell’impianto minerario e poi non funziona la fabbrica! Su un asse così strategico per il paese bisogna mettere in ...

Ex Ilva : Bersani - ‘Conte chiaro con Mittal - problema non è scudo’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Su Ilva a me risulta che Conte abbia detto chiaro a Mittal che se il problema è davvero lo scudo legale, allora non c’è problema. Si può capire che di fronte a un interlocutore che ti dice di voler dimezzare il suo impegno, questo della copertura legale diventi un elemento della trattativa. Il governo dica: c’è la mia disponibilità ma non posso accettare la tua richiesta, discutiamone ...

Ex Ilva : Emiliano - ‘impianto è una condanna - misura colma’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “L’Ilva è una condanna. E ora ho la sensazione che la misura è colma”. Così il governatore della Puglia, Michele Emiliano, al tavolo con le parti sociali e gli enti locali in corso a palazzo Chigi per fare il punto sulla vertenza ArcelorMittal che ieri ha confermato la volontà di recedere dal contratto per l’affito e l’acquisizione degli impianti dell’ex gruppo Ilva. ...

Ex Ilva - Conte su ArcelorMittal : “Non possiamo consentire che dall’Italia si venga e si vada via” : "Abbiamo messo sul tavolo lo scudo penale come primo argomento di conversazione: sull'immunità il governo è compatto", ha rassicurato Giuseppe Conte. Alla puntata di Porta a Porta in onda questa sera, il presidente del Consiglio si è mostrato fermo: "Chi viene in Italia deve rispettare le regole. Il governo non potrà mai accettare" le richieste di Arcelor Mittal.Continua a leggere

Ilva. Per gli italiani è tutta colpa dei grillini : I grillini sono colpevoli delle cose che vanno male in Italia ad iniziare dal disastro economico. A certificarlo è il

Ex Ilva : Capone - ‘no a macelleria sociale - ci dicano se c è piano B’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Siamo preoccupati e vorremmo avere dal governo certezze sulle dinamiche e la volontà sia di portare a termine il piano industriale di ArcelorMittal, così come si era impegnata a fare, sia se esiste qualcun altro che vuole fare le cose che Mittal non vuole fare più. Se c’è in una parola un piano B”. Così Paolo Capone leader Ugl arrivando a palazzo Chigi per l incontro con il premier ...

Ilva - Roberto Calderoli smaschera la maggioranza : "La legge del Trolley" - in Senato non c'è nessuno : Nel giorno dell'informativa del ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli sulla crisi dell'ex Ilva in Senato, trionfa la "legge del trolley". Roberto Calderoli della Lega denuncia le assenze in quella maggioranza che ha di fatto innescato la fuga di Arcelor Mittal con l'improvvida eliminazione dell

Ex Ilva : Orlando - ‘da Conte impostazione giusta’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Ha ragione Conte, la sua impostazione giusta. Lo scudo è un falso problema e comunque va ripristinato solo se da parte di Mittal ci sono garanzie a voler adempiere al contratto. Garanzie che ieri, nell’incontro a palazzo Chigi, non ci sono state visto che sono stati messi sul tavolo 5000 esuberi e non vuole bonificare l’altoforno”. Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, ...

Ex Ilva : Di Maio - ‘sovranisti stanno col paese o camerieri multinazionali?’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “In questi giorni ci sarà da far rispettare la sovranità dello Stato. E non lo potranno fare i camerieri delle multinazionali travestiti da sovranisti. Dovranno farlo le persone di buon senso. Unite e tutte dalla stessa parte, quella della città di Taranto, dei suoi cittadini e dei suoi lavoratori. Il Movimento 5 Stelle ci sarà”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb rivolgendosi alla Lega di Matteo ...