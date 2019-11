Domeniche bestiali – In Molise il guardalinee inaugura lo sputometro Campania | in campo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019) Cominciano le prime piogge, i campi di provincia si fanno via via più fangosi e impraticabili rendendo maggiore l’agonismo e fornendo chicche per questa rubrica. E ce n’è per tutti i gusti, dagli arbitri che si trasformano in medici legali fino alle sciarade di alcuni giudici sportivi, passando da chi va in trasferta in macchina ed è costretto a tornare a piedi, fino alle belle storie di rivincita che il calcio dilettantistico può regalare… fino agli abissi più vergognosi. CSI SPUTAZZO Brutta storia quei campi con gli spalti troppo vicini al rettangolo di gioco. Quando i tifosi si arrabbiano isono completamente alla loro mercé ed è un classico che dopo una chiamata non condivisa si becchino gli sputi. Originale è l’arbitro che quegli sputi li analizza come in un referto autoptico, come accaduto in una gara dell’Olympia Agnonese, Serie D, ...

