L'oroscopo del giorno 8 novembre - ultimi sei segni : in amore volano Bilancia e Acquario : L'oroscopo del giorno 8 novembre 2019 mette a disposizione la classifica stelline e le previsioni di venerdì in esclusiva per gli ultimi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di conoscere il pensiero delle stelle in merito a come andrà la giornata in amore e nel lavoro? A dare risposta è l'Astrologia applicata alla quotidianità, ovviamente improntata sui simboli zodiacali analizzati nel periodo di riferimento. Ebbene, diciamo subito che la giornata ...

L'oroscopo di domani 7 novembre e classifica : uscite per Acquario - Bilancia insonne : L'oroscopo di domani, giovedì 7 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Siamo in un periodo particolare in cui si alternano alti e bassi. Il freddo è sempre più pungente e le giornate estremamente corte. Per tale ragione spesso si finisce per rivangare le cose passate e i bei momenti. Nonostante ciò, la fase lunare di questa giornata favorisce la nascita dei nuovi progetti e le trasformazioni interiori. Presto si verificherà il ...

Oroscopo settimana 11-17 novembre : stelle scintillanti per Bilancia - soluzioni per Cancro : L'Oroscopo dall'11 al 17 novembre apre le porte ad una settimana ricca di eventi ed opportunità. Tra amore, lavoro, famiglia e faccende domestiche, ci saranno molte cose da fare e poco tempo per annoiarsi. Nelle faccende di cuore, qualcuno si sentirà solo mentre altri si riavvicineranno al partner. Nelle questioni lavorative non si escludono degli interessanti ritorni economici. Approfondiamo leggendo le previsioni per ciascun segno. Oroscopo da ...

L'oroscopo del giorno 6 novembre 2^ sestina : la Luna cambia segno - Bilancia tra i favoriti : L'oroscopo del giorno 6 novembre annuncia una giornata spettacolare per alcuni segni appartenenti alla seconda sestina zodiacale. Senz'altro a far ben sperare per questo mercoledì, specialmente sul lato sentimentale e affettivo in generale, la presenza di una meravigliosa Luna attualmente in sosta nel comparto dell'Acquario, ma pronta a sbarcare nel settore dei Pesci. Per essere precisi tale transito avverrà proprio ad inizio giornata, alle ore ...

L'oroscopo di domani 5 novembre e classifica : Bilancia a dieta - uscite per Pesci : L'oroscopo di domani, martedì 5 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Avremo la Luna in fase crescente e quindi continuerà il periodo propizio alle attività personali e lavorative. Dopo giornate di stanchezza e confusione, dovuti al cambio d'orario e di temperatura, il corpo inizia ad abituarsi alle circostanze esterne. Il freddo, però, potrebbe costringere qualcuno a fermarsi per dei malanni stagionali. Tra chi si sentirà ...

Oroscopo del 5 novembre : decisioni d'amore per i Gemelli - bene le finanze per la Bilancia : La prima settimana del mese ha appena avuto inizio, è quindi interessante vedere i presagi degli astri delle stelle per quanto tutto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei dodici segni dello zodiaco per la giornata di martedì 5 novembre. E' un momento particolare per i Gemelli, che soprattutto in amore, potrebbero dover prendere delle importanti decisioni. Mentre un quadro astrale positivo protegge la Bilancia, che vivrà una giornata ...

Previsioni astrologiche 5 novembre : perplessità per i nati dell'Ariete - Bilancia creativa : Martedì 5 novembre 2019 troviamo la Luna nel segno dell'Acquario mentre il Sole e Mercurio stazioneranno in Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel Sagittario ed Urano nel segno del Toro. Marte sarà nell'orbita della Bilancia, nel frattempo Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Previsioni favorevoli per Gemelli ed Acquario, ma meno concilianti per Toro ed Ariete. Distrazioni per i ...

Clash Royale : Nuovi Bilanciamenti dal 4 Novembre 2019 : Supercell attraverso l’applicazione ufficiale di Clash Royale ha annunciato l’arrivo di Nuovi bilanciamenti per alcune carte, i quali saranno disponibili da domani in concomitanza con l’inizio della Stagione 5, questa volta a tema Goblin! Clash Royale: Le carte che verranno bilanciate il 4 Novembre A partire da domani troverete le seguenti modifiche: Strega Danno ad area rimosso Velocità dei colpi rallentata (da ...

L'oroscopo di domani 4 novembre e classifica : Bilancia intraprendente - Cancro lunatico : L'oroscopo di domani, lunedì 4 novembre, è pronto a rivelare come sarà la prima giornata della nuova settimana. Si riparte con il primo quarto lunare e questo si traduce in impegno, ricerca e tenacia. Quindi, chi desidera innamorarsi deve mettersi in gioco, uscendo e facendo più vita di società. Chi, invece, è concentrato sulla propria professione e sogna di fare soldi e carriera, deve tenere duro senza scoraggiarsi mai. Questo lunedì porta ...

L'oroscopo di domani 3 novembre : Bilancia esuberante - Toro determinato : L'oroscopo di domenica viene influenzato benevolmente dall'influsso portentoso di Venere in Sagittario che rende i sentimenti molto esigenti. Anche Bilancia, Acquario, Leone e Ariete alterneranno luci e ombre nelle relazioni amorose, forse perché non ancora in grado di vivere una realtà che non risponde alle aspettative. Di sicuro l'entusiasmo e l'affetto non mancheranno: Luna in Capricorno garantisce bontà d'animo e molto senso pratico. Di ...

Oroscopo 20 novembre : Leone e Bilancia energici e passionali : Nella giornata di mercoledì 20 novembre molti segni dello zodiaco saranno inquieti. Qualcuno per questioni lavorative, come l'Ariete, mentre altri per faccende amorose, come per il segno dei Gemelli. La Bilancia, invece, sta lentamente riprendendo tranquillità, mentre lo Scorpione sarà efficiente a livello lavorativo. Di seguito le previsioni astrologiche del 20 novembre, per i 12 segni. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: del relax sarà ...

L'oroscopo dal 4 al 10 novembre : ammiratore segreto per l'Ariete - ricompense per Bilancia : L'oroscopo dal 4 al 10 novembre apre le porte ad una settimana piena di eventi e opportunità. Questo nuovo mese, rispetto al precedente, si presenta meno affannato e stancante. Ad influenzare l'andazzo della settimana sarà in primis la Luna, ma anche gli altri aspetti astrali conteranno. Problemi non ne mancheranno, ma le soluzioni saranno a portata di mano. L'estate è ormai un lontanissimo ricordo e nei prossimi giorni il freddo sarà sempre più ...

Oroscopo di domenica 3 novembre : Saturno contro per il Cancro - sorprese per la Bilancia : Il fine settimana è finalmente arrivato e con esso anche il nuovo mese, vediamo dunque quali sono le previsioni degli altri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei 12 segni per la giornata di domenica 3 novembre. Giornata sottotono dal punto di vista fisico per il Cancro, che dovrà fare i conti con Saturno in opposizione e per lo Scorpione, il quale risentirà della Luna in opposizione. Momento fortunato per la ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 2 novembre : Bilancia innamorata - Vergine suscettibile : L'oroscopo dell'amore di coppia di sabato 2 novembre approfondisce i sentimenti e indirizza le emozioni nel verso giusto, individuando un sentiero emotivo che porta alla felicità e all'armonia di coppia. Le previsioni astrologiche segno per segno vedono l'entrata di Luna in Capricorno che ama in modo più severo e distaccato, ma offre l'opportunità di portare a galla alcune energie nascoste nel cuore, individuando la vera natura dei sentimenti di ...