Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 7 novembre 2019) L’Italia non cresce e nemmeno la manovra economica di quest’anno mette seriamente mano al problema del debito, condannato a restare oltre il 100 per cento del pil e anzi a crescere nei prossimi tre anni (qui tutti i dati). Quota cento e reddito di cittadinanza peggiorano un quadro fosco in cui l’occupazione non si riprende. Eppure da questa pagella negativa, messa nero su bianco nelle previsioni economiche d’autunno presentate oggi a, verrà fuori una promozione: l’Ue si prepara a dare l’ok alla manovra economica 2019 per tendere la mano a un governo che si è liberato di Matteo Salvini.Sullo sfondo un continente che sembra non reggersi in piedi, affacciato su quella che lo stesso Pierre Moscovici definisce una fase di “stallo nei prossimi due anni”. Si ferma anche la Germania la cui crescita del pil scende sotto il 2 ...

paoloigna1 : A Bruxelles in scena la grande finzione - angela__mauro : La grande finzione - L'Ue prevede un futuro nero x l'Italia, critica la manovra, ma la promuoverà perché Salvini fa… - HuffPostItalia : A Bruxelles in scena la grande finzione -