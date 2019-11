63enne si sente ancora una ragazzina | decide di farsi un lifting per il selfie perfetto

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 7 novembre 2019) Troppe rughe sul volto così una donna di 63 anni ma che siuna, ha deciso diunallo scopo di scattarsi il “”. La donna si chiama Diane Clarke e non accetta che il tempo passi e i segni si possano notare soprattutto sul suo viso. Così ha deciso di spendere 19 mila sterline per un intervento di chirurgia estetica che elimini le rughe presenti sul suo viso e poi scattare, come ora è di moda, un bel “” per pubblicarlo sui social. La notizia è stata riportata dal Daily Mail. La donnaabita a Milton Keynes una piccola città del Regno Unito. La donna si è convita a cambiare il suo aspetto dopo aver visto una sua foto a un matrimonio di un parente. La donna ha deciso di intervenire più decisamente anche perché ha potuto notare che le varie creme di bellezza non riuscivano a far sparire le tante rughe. La ...