Video Dortmund Inter | 3-2 | | highlights e gol Nerazzurri beffati nella ripresa

Highlights Borussia Dortmund-Inter 3-2 - Napoli-Salisburgo 1-1 : Video e tabellino dei match : Highlights Borussia DORTMUND INTER- Serata decisamente negativa per l’Inter che crolla a Dortmund per 3-2 dopo aver chiuso il primo tempo avanti per 2-0 grazie ai gol di Lautaro Martinez e Vecino. Inter momentaneamente al 3° posto in classifica, con qualificazione agli ottavi decisamente compromessa. Sorride a metà anche il Napoli, bloccato per 1-1 al […] L'articolo Highlights Borussia Dortmund-Inter 3-2, Napoli-Salisburgo 1-1: video ...

Video Borussia Dortmund-Inter 3-2 : highlights - gol e sintesi. La doppietta di Hakimi condanna i nerazzurri : Termina 3-2 al Westfalenstadion tra Borussia Dortmund e Inter, match valido per il quarto turno del Gruppo F della Champions League 2019-2020. La doppietta di Hakimi e la marcatura di Brandt costano caro agli uomini di Antonio Conte, avanti 2-0 nel primo tempo con le realizzazioni di Lautaro Martinez e di Vecino. Con questo punteggio, considerando anche il match di Barcellona, i neroverdi salgono al secondo posto (6 punti) a un lunghezza dal ...

Gol Vecino - che Inter a Dortmund! I nerazzurri raddoppiano con il centrocampista [Video] : Gol Vecino – Che bella Inter! I nerazzurri stanno dominando in Germania. Dortmund KO all’Intervallo: 0-2 davanti ai propri tifosi (ricordiamo, nessuna sconfitta casalinga in questa stagione tra campionato e coppe). I gol sono ad apertura e chiusura di prima frazione. In avvio è Lautaro a sbloccare il match, come a Barcellona, al 40′ è invece Vecino a raddoppiare. Brozovic avvia l’azione, Lautaro cambia gioco ...

DIRETTA/ Dortmund Inter Primavera - risultato 0-0 - Video streaming tv : si comincia! : DIRETTA Borussia Dortmund Inter Primavera streaming video e tv e risultato live del match della quarta giornata della fase a gironi di UEFA Youth League.

Highlights Inter-Borussia Dortmund 2-0 e Salisburgo-Napoli 2-3 : Video e tabellini dei match : Highlights INTER BORUSSIA Dortmund- L’Inter batte 2-0 il Borussia Dortmund e rilancia le sue speranze di qualificazione ai prossimi ottavi di finale di Champions League. Nerazzurri perfetti, compatti e bene organizzati in ogni settore del campo. Decidono i gol di Lautaro Martinez e Candreva. Nel finale errore dal dischetto di Lautaro Martinez, su rigore conquistato […] L'articolo Highlights Inter-Borussia Dortmund 2-0 e ...

Highlights Inter-Borussia Dortmund 2-0 : Video - gol e sintesi. Lautaro Martinez e Candreva affondano i tedeschi : Lautaro Martinez e Antonio Candreva sono stati i marcatori dell’Inter di Antonio Conte nella sfida di San Siro tra la Beneamata e il Borussia Dortmund, match valido per il terzo turno del Gruppo F di Champions League. Una partita difficile e sofferta per i nerazzurri che hanno dovuto fare i conti con una formazione molto forte tecnicamente e insidiosa in ripartenza. Da sottolineare, infatti, anche alcune parate di Handanovic. La compagine ...

Video Inter-Borussia Dortmund 2-0 : highlights - gol e sintesi. Decide Lautaro Martinez - successo pesantissimo dei nerazzurri : L’Inter ha sconfitto il Borussia Dortmund per 2-0 nel match valido per la Champions League 2019-2020 di calcio, i nerazzurri si sono imposti a San Siro e hanno così raccolto la prima vittoria stagionale nella massima competizione europea. successo fondamentale per i ragazzi di Antonio Conte che avevano bisogno di questi tre punti per continuare a inseguire la qualificazione agli ottavi di finale, a Decidere la contesa è stato il sigillo di ...

Gol Martinez - che momento per il ‘Toro’ : Inter in vantaggio contro il Dortmund [Video] : GOL Martinez – Si sta giocando la terza giornata valida per la fase a gironi di Champions League, in campo l’Inter chiamato a conquistare i tre punti per rientrare in corsa per la qualificazione, di fronte una squadre molto forte, il Borussia Dortmund. Avvio importante per la squadra di Antonio Conte che passa in vantaggio al 22′ con il solito Lautaro Martinez, momento fantastico per l’attaccante argentino sempre ...

