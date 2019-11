Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 08 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 6 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE: SULL’A1 Roma NAPOLI CODE PER LAVORI TRA GUIDONIA MONTECELIO E L’A24 Roma TERAMO VERSO NAPOLI INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORVERGATA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL CENTRO; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 20:20 UMBERTO VERINI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE UMBERTO VERINI SUL RACCORDO AL MOMENTO TRAFFICO NUOVAMENTE FLUIDO LUNGO TUTTO L’ANELLO SUL TRATTO URBANO DELLA A-24 RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA E LA TOGLIATTI NEI DUE SENSI SULLA VIA APPIA DISAGI A CAUSA DEL TRAFFICO RALLENTATO TRA CIAMPINO E LA VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE DI ALBANO SULLA NOMENTANA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 19:35 UMBERTO VERINI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE UMBERTO VERINI SUL RACCORDO IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA LA Roma – FIUMICINO E TUSCOLANA E PIU’AVANTI TRA CASILINA E CASAL MONASTERO MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A-24 TRAFFICO E CODE TRA LA TANGENZIALE EST E VIA DI TOR CERVARA IN USCITA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 19:05 UMBERTO VERINI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE UMBERTO VERINI SUL RACCORDO IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA LA Roma – FIUMICINO E LA NOMENTANA MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA A – 24 E L’APPIA E RIMANIAMO SULLA A 24 QUESTA VOLTA SUL SUO TRATTO URBANO CON DISAGI TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST NEI DUE SENSI SULLA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 18:35 UMBERTO VERINI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE UMBERTO VERINI SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E LA PISANA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA LA Roma – FIUMICINO E LA NOMENTANA SULLA A1 Roma – NAPOLI CODE A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN CANTIERE ALL’ALTEZZA DEL NODO CON LA A24 E DI NUOVO SULLA A 24 QUESTA VOLTA SUL SUO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 18:05 UMBERTO VERINI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE UMBERTO VERINI SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E LA PISANA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA LA Roma – FIUMICINO E LA NOMENTANA SULLA A1 Roma – NAPOLI CODE A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN CANTIERE ALL’ALTEZZA DEL NODO CON LA A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 DISAGI TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 17.35 UMBERTO VERINI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE UMBERTO VERINI SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E CASILINA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA LA Roma – FIUMICINO E LA CASILINA SULLA A1 Roma – NAPOLI CODE A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN CANTIERE ALL’ALTEZZA DEL NODO CON LA A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 CODE TRA LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 17.05 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE UMBERTO VERINI SUL RACCORDO IN INTERNA UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA NOMENTANA E LA A24 Roma – TERAMO IN ESTERNA INVECE IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA PONTINA E TUSCOLANA SULLA A1 Roma – NAPOLI DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 UMBERTO VERINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE UMBERTO VERINI SUL RACCORDO IN ESTERNA UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA SALRIA E CASSIA VEIENTANA MENTRE IL TRAFFICO INTENSO CAUSA CODE TRA PONTINA E APPIA SULLA PONTINA UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA SPINACETO E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE Roma SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 UMBERTO VERINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE UMBERTO VERINI SUL RACCORDO IN INTERNA UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA NOMENTANA E CASILINA IN ESTERNA INVECE SEGNALATE CODE A TRATTI TRA PONTINA E APPIA PASSIAMO ALLA A1 Roma – FIRENZE DOVE NUOVAMENTE UN INCIDENTE BLOCCA IL TRAFFICO TRA LUCIGNANO E ORTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASSIA TRAFFICO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA SALARIA TRA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI IN DIREZIONE Roma, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA LUNGO LA RETE VIARIA; PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; SEMPRE VERSO ILC ENTRO SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI IN CARREGGIATA INTERNA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER LA CASILINA FINO ALL’USCITA PER LA PONTINA; CIRCOLazioNE TORNATA REGOLARE, INVECE, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA MENTRE PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 09.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER CESANO IN DIREZIONE Roma, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO: CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLazioNE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI FINO ALL’USCITA PER ...