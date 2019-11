Tredicesima 2019 | quando arriva | calcolo | esclusi Guida al pagamento

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 29 settembre - 20 km marcia. Tripletta cinese. Antonella Palmisano Tredicesima : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.39: Con la Tripletta cinese e con un pizzico di delusione per la prova incolore delle azzurre, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo buona notte 0.38: Chiude diciassettesima Trapletti 0.37: Tredicesimo posto per Antonella Palmisano con 1’37″36, gara anonima per l’azzurra 0.34: Quarta Arenas, poi due giapponesi, Okada e Fujii 0.33: Quarto posto per De Sena 0.32: ...