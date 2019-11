L’Italia è il terzo paese Ue per quantità di rifiuti trattati

Pallavolo - World Cup – Terzo successo per L’Italia : gli azzurri dominano l’Egitto : Terzo successo per l’Italia in World Cup: la Nazionale maschile di Pallavolo supera l’Egitto in 3 set Dopo il ko contro la Polonia, l’Italia torna a sorridere. Nella prima gara disputata a Hiroshima dopo il trasferimento da Fukuoka, gli azzurri tornano a vincere superando l’Egitto. Per i ragazzi di coach Gianlorenzo Blengini è il Terzo successo della competizione dopo quelli ottenuti su Tunisia e Argentina. ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : L’Italia continua a marciare! Terzo posto - Turchia e Francia alle spalle : si vedono le Olimpiadi : Passano le suddivisioni, trascorrono le ore ma l’Italia resiste saldamente nelle posizioni di vertice delle qualificazioni ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si stanno disputando a Stoccarda. La nostra Nazionale si è esibita brillantemente in mattinata chiudendo la gara con 245.996, nel pomeriggio ci è finita alle spalle una big come la Francia (245.127) e pochi minuti fa si è dovuta inchinare anche l’insidiosa Turchia che ...

Migranti - L’Italia è il terzo Paese europeo per numero di stranieri regolarmente residenti : diminuiscono ingressi per motivi di lavoro : L’Italia è il terzo Paese europeo per presenza di Migranti, dopo Germania e Regno Unito e prima di Francia e Spagna. A raccogliere i dati è l’ultimo rapporto sull’immigrazione Caritas-Migrantes 2018-2019. Gli stranieri regolarmente residenti in Italia sono 5.255.503, l’8,7 per cento della popolazione. E se c’è chi arriva, c’è anche chi se ne va: il rapporto sottolinea anche l’allontanamento di cittadini ...

Pattinaggio di figura – Junior Grand Prix : primo podio stagionale per L’Italia - Grassl terzo a Danzica : Il giovane talento azzurro conquista il podio nella quinta tappa del circuito internazionale con un punteggio complessivo di 228.64. Settimi Righi-Dubrovin nella danza Dopo i piazzamenti da top ten arriva anche il primo podio stagionale per l’Italia del Pattinaggio di figura nel circuito di Junior Grand Prix. A guadagnarsi una medaglia, come da pronostico, uno strepitoso Daniel Grassl, campione tricolore in carica e certamente il più ...

Baseball - Europei 2019 : terzo successo per L’Italia - vincono anche Olanda e Israele : Terza giornata di gare a Bonn, in occasione degli Europei di Baseball 2019, in cui l’Italia è riuscita a confermarsi in testa alla classifica del gruppo B, superando senza troppi patemi l’Austria per 10-1, in una gara aperta dal fuoricampo di Andrew Maggi e sostanzialmente in cassaforte già dopo due parziali, salvando anche una situazione che vedeva tre avversari a coprire le basi. La Spagna però non ha mollato il passo, sconfiggendo ...