Juve | i bianconeri stendono la Lokomotiv con un 2 a 1

Champions : la Juve non brilla - ma Douglas Costa entra e affonda la Lokomotiv. Bianconeri agli ottavi : A Mosca reti di Ramsey e Miranchuk nel primo tempo poi nel recupero straordinario slalom del brasiliano

Juventus - Jeep mette in vendita 122 automobili dedicate ai bianconeri : Qualche settimana fa la Juventus ha annunciato l'aumento del valore della sponsorizzazione da parte della Jeep. La partnership tra le due società è sempre più forte: la Jeep e la Juventus sono legate da una sponsorizzazione fino al 2021, ma questo sembra essere un matrimonio destinato a continuare. La casa automobilistica ha intanto deciso di celebrare il 122º compleanno della "Vecchia Signora", che cadeva lo scorso 1° novembre. Per l'occasione ...

Probabili formazioni Juventus-Milan - chance per Rebic dall'inizio : bianconeri col tridente : Domenica prossima si gioca Juventus-Milan. Oltre ai loro problemi in attacco, i rossoneri stanno anche lottando con alcuni infortuni. Durante il match disputatosi a San Siro contro la Lazio, Castillejo è stato costretto a lasciare il campo dopo soli 30 minuti di gioco, in lacrime dopo aver subito un infortunio. Come se ciò non bastasse per il Milan, anche Suso è alle prese con un problema fisico, motivo per cui Castillejo era partito titolare ...

Mercato Juve : non solo Emre Can - altra cessione in vista per i bianconeri : Mercato Juve – Arrivano novità importanti in vista della prossima sessione di calcioMercato. La Juventus è alle prese con qualche grana ed il malcontento di alcuni elementi della rosa, starebbe spingendo la dirigenza a pensare alle cessioni. Sul taccuino dei partenti, c’è il nome di Emre Can ma non soltanto. Il calciatore tedesco di origini turche, già nelle scorse settimane aveva palesato il suo desiderio di giocare di più. Proprio ...

Juventus - Sarri concede un giorno di riposo ai bianconeri prima di pensare alla Champions : Dopo la vittoria nel derby contro il Torino, Maurizio Sarri ha concesso qualche ora di relax ai suoi ragazzi. La Juventus, infatti, sta godendo di una domenica di riposo. La squadra potrà così ricaricare le batterie in vista della sfida di mercoledì contro la Lokomotiv Mosca. In Champions League, l'allenatore toscano farà qualche cambio anche perché qualche giocatore ieri sera è apparso un po' stanco. Inoltre, contro la Lokomotiv Mosca, Maurizio ...

Torino-Juventus 0-1 live - de Ligt porta avanti i bianconeri! : Torino-Juventus live – Torino-Juventus, il “Derby della Mole”. Un appuntamento molto atteso in città e non solo. Una partita storica, la rivalità tra i granata e i bianconeri. La squadra di Mazzarri arriva a questa gara da un periodo estremamente negativo e l’allenatore si gioca molto. E’ praticamente un’ultima spiaggia quella concessa dalla società al tecnico toscano. La squadra di Sarri arriva dalla ...

Mercato Juventus : un centravanti per i bianconeri. Sgarbo al Napoli : Mercato Juventus – Situazione complessa ma che lentamente va delineandosi quella in casa Juve. La dirigenza del club di Corso Galileo Ferraris è a lavoro con un occhio al futuro; l’intenzione è quella di continuare a vincere in Italia e provare ad imporsi in Europa. Proprio nelle competizioni continentali, si sta mettendo in mostra con prestazioni eccezionali il giovanissimo attaccante norvegese Haaland, sul quale ci sono molte big ...

Calciomercato Juventus - bianconeri avrebbero rifiutato offerta per Bentancur dal Man City : Sempre tempo di Calciomercato: nonostante l'argomento principale dei media sportivi sia il calcio giocato, nello specifico Serie A e Champions League, continuano ad arrivare notizie di Calciomercato, non solo riguardanti le trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio o a luglio 2020, ma anche interessanti retroscena riguardanti lo scorso Calciomercato estivo, dove la Juventus è stata una delle protagoniste, non solo negli acquisti ma anche ...

Juventus – L’assenza di Higuain e gli errori bianconeri - Sarri ammette : “sfruttato poco le palle gol” : Maurizio Sarri analizza la vittoria di ieri della Juventus sul Genoa: le parole del tecnico bianconero Ancora una vittoria di sofferenza per la Juventus, con tanto di critiche e polemiche. I bianconeri hanno trionfato ieri sera contro il Genoa nella decima giornata di Serie A, grazie ad un rigore sul finale trasformato da Cristiano Ronaldo. Non può dunque ritenersi troppo soddisfatto Maurizio Sarri: “abbiamo sfruttato pochissimo le ...

Torino-Juventus - probabili formazioni : Mazzarri senza Nkoulou - i bianconeri con Dybala-CR7 : Il Torino si gioca tutto nel derby della Mole contro la capolista Juventus, in uno degli anticipi in programma per l’undicesima giornata di Serie A, fissato per sabato 2 novembre alle ore 20,45. I granata sono scivolati nella seconda metà della classifica con 11 punti, a sole 4 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Questo nonostante l’obiettivo di inizio stagione sia quello di lottare per un piazzamento europeo. bianconeri che, ...

Calciomercato Juventus - Pogba interessa al Real ma lui preferisce i bianconeri (RUMORS) : La Juventus è impegnata in un tour di force di partite molte importanti in Serie A e in Champions League, ma nonostante questo i media stanno dando molta attenzione alle notizie di Calciomercato. Sicuramente gli Europei 2020 potrebbero condizionare molto il Calciomercato invernale, con tanti giocatori possibili convocati con le rispettive nazionali che cercano società che diano loro fiducia, su tutti Emre Can e Rakitic. Diverso invece è il ...