“In Italia mancano dati su reale diffusione virus epatite C”

Accordo Italia-Libia - Lamorgese annuncia modifiche. Orfini : “Intervento imbarazzante e ipocrita” : Dopo l'informativa della ministra dell'Interno Lamorgese in Aula alla Camera, in cui sono stati illustrati i possibili miglioramenti che potranno essere richiesti dall'Italia alla Libia sul memorandum sui migranti, Matteo Orfini (Pd) ha pubblicato un duro attacco su Twitter: "Un intervento imbarazzante e ipocrita".Continua a leggere

Finanza - Bva-Doxa : “In Italia investe meno di 1 persona su 2 - interessa trading online” : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Il 57% degli Italiani non investe e chi lo fa preferisce scegliere rischi bassi e ricorrere a prodotti tradizionali come fondi, obbligazioni e azioni. A svelarlo, la ricerca Bva- Doxa ‘Italiani, investimenti e trading online’ commissionata da eToro, la principale piattaforma di social trading al mondo, sui comportamenti degli Italiani in materia di investimenti e trading online.Ma a chi si ...

Maltempo - Borrelli : “In Italia si muore perché non si conoscono i piani di protezione civile - già 31 vittime quest’anno” : “Ancora oggi in Italia si muore perché non si conoscono i piani di protezione civile e le aree esposte a rischio. Quest’anno abbiamo già 31 morti solo per eventi idrogeologici e idraulici, non ce lo possiamo permettere“: lo ha dichiarato il capo dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, durante una audizione in commissione Ambiente alla Camera dei deputati. “Dobbiamo fare di più per la prevenzione, siamo ...

Obesità - è un’epidemia : “In Italia non è riconosciuta come malattia” : “L’Obesità è una malattia epidemica nei Paesi industrializzati e l’Italia non si sottrae. Nel nostro Paese però non è riconosciuta come una malattia e non ha quindi sul territorio percorsi di prevenzione e cura uniformi e riconosciuti. come Adi abbiamo presentato una mozione in Parlamento per cambiare questo status. Ma è chiaro che i dati dell’Istat sull’Obesità nei bambini evidenziano la gravità della situazione. ...

Il giornalista al massone ed ex M5s Vitiello : “In Italia Viva di nuovo c’è poco”. Lui replica : “Falso - ci sono io” : “Condividevo i valori del M5s perché loro si ponevano come il nuovo e io pensavo di poter trovare una mia dimensione in quel contesto. In Italia Viva di nuovo c’è il progetto e, soprattutto, ci sono io. Perché no? Sì, sono io il nuovo di Italia Viva“. È la risposta che dà Catello Vitiello, ex Movimento 5 stelle (espulso durante la campagna elettorale perché iscritto alla loggia napoletana “Sfinge”, aderente al ...

Tumori : “In Italia vivono 150mila cittadini con mutazione BRCA - che predispone a sviluppare alcuni tipi di cancro” : In Italia vivono circa 150mila persone con la mutazione di due geni (BRCA 1 e/o BRCA 2), che determina una predisposizione a sviluppare alcuni tipi di tumore (in particolare della mammella, ovaio, pancreas e prostata) più frequentemente rispetto alla popolazione generale. Il rischio di trasmissione dai genitori ai figli delle mutazioni BRCA è del 50%. La maggior parte di questi cittadini non sa di essere portatore della mutazione e, quindi, del ...

“In alto i calici!”. Oggi è tra le italiane più famose e adorate : la foto in versione baby fa il boom : Il 22 ottobre del 2004 è uscito “Resta in ascolto”, uno dei dischi di Laura Pausini di maggior successo. “Un album che ha segnato la mia vita e la mia carriera e che ha portato all’Italia un Grammy Award! Che onore!”, ha scritto la cantante nel suo post su Instagram per celebrare questa bellissima ricorrenza. All’album contribuirono diversi artisti: Vasco Rossi e Gaetano Curreri scrissero per Laura il pezzo “Benedetta ...

Senato - presidente Commissione diritti umani Pucciarelli : “Unica italiana in vagone pieno di stranieri”. M5s : “Inadeguata a ruolo” : “Sono l’unica italiana in un vagone pieno di stranieri, tutti di colore. Tutti sprovvisti di biglietto”. La senatrice della Lega Stefania Pucciarelli e presidente della Commissione per i diritti umani in Senato ha diffuso sulla pagina Facebook un video in cui racconta il suo viaggio in treno da La Spezia a Torino. La senatrice accompagna il video girato in modalità ‘selfie’ con il messaggio: “Unica italiana in ...

Save the Children : “In Italia è triplicato il numero di bambini poveri in dieci anni” : I dati dell'Atlante dell’infanzia a rischio di Save the Children: 1,2 milioni di minori in Italia vivono sotto la soglia di povertà, il dato è triplicato in dieci anni. La povertà economica è spesso direttamente correlata alla povertà educativa e l'Italia continua a investire in Istruzione una percentuale al di sotto della media europea.Continua a leggere

John Turturro : “In Italia mi sento a casa” : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “è bellissimo essere qui, questa è una manifestazione molto vera, è proprio una festa che celebra il cinema”. Lo ha detto all’Adnkronos l’attore John Turturro, stasera sul red carpet inaugurale della 14esima edizione della festa capitolina. L’attore è a Roma per presentare ‘Jesus Rolls’, pellicola che ha diretto e che interpreta, è uno spin off di ‘Il grande ...

Aglietti : “Insigne è un capitale del calcio italiano e va tutelato” : Aglietti: Insigne sta vivendo un periodo difficile, non si è capito bene cosa volessero fare società e allenatore, ma è un capitale del calcio italiano Alfredo Aglietti, doppio ex di Napoli e Verona, è intervenuto a Radio Sportiva per presentare la sfida di sabato tra la squadra azzurra e la compagine veneta. Queste le sue parole: “Il Napoli ha già fatto qualche passo falso che determina il distacco in classifica e non può più ...

Nobel Allison : “In Italia picchi di eccellenza” : Milano, 16 ott. (Adnkronos Salute) – “Il sistema della ricerca in Italia, per quello che so, è abbastanza buono. Ci sono dei picchi di eccellenza, specie in alcune aree”. Questo basterà a far sì che il nostro Paese torni a vincere un Nobel? “Ci sono tanti scienziati che lo meriterebbero, ma non mi azzardo a fare previsioni”. Così James P. Allison, vincitore del Premio Nobel per la Medicina nel 2018 grazie ai ...

La denuncia di Greenpeace : “In Polonia tonnellate di plastica italiana abbandonata” : Dopo la denuncia dello scorso settembre di un sito illegale di stoccaggio di rifiuti di plastica in Turchia, una nuova indagine dell’Unità investigativa di Greenpeace Italia ha accertato l’abbandono di un centinaio di balle, almeno in parte provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani italiani, in un’area industriale di Gliwice, in Polonia. Nelle balle di rifiuti plastici si vedono, infatti, etichette di noti prodotti ...

Liechtenstein-Italia - la dolce notte di Tonali : “Incredibile esordire così presto - dedico tutto a mia nonna” : Il centrocampista del Brescia ha fatto il suo esordio in Nazionale, dedicando questo traguardo alla nonna Una serata da ricordare per Sandro Tonali quella vissuta ieri in Liechtenstein, dove il centrocampista del Brescia ha esordito ufficialmente con la maglia dell’Italia. Entrato alla mezz’ora del secondo tempo al posto di Bernardeschi, il giocatore azzurro ha dato il via all’azione del 3-0, realizzato di testa da ...