“Federterme componente storica di Confindustria”

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Esprimo l’orgoglio di tutto il sistema Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali e di costume, l’evoluzione di un settore che da sempre appartiene al concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro territorio”. Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in un videomessaggio inviato all’evento per il centenario di Federterme al Senato.“Siete unadeterminante dell’industria larga, – prosegue – dell’industria manifatturiera ma anche l’industria del turismo in cui Federterme entra in questa dimensione di attrattività del Paese. Federterme e’ quindidi Confindustria che si appresta a celebrare nel 2020 ...

