Ex Ilva, Renzi: con Conte per salvarla

Il leader di Italia viva,, lancia un appello su Rtl102.5 per l'unità delle forze politiche in sostegno al governo per salvare la ex. Arcelor Mittal "se ne vuole andare e bisogna dirgli di no", ha detto,e il premier"deve avere il sostegno di tutti". Scudo penale? "Dire che chi bonifica e rimette a posto abbia agevolazioni per me va bene...Ma questa norma qui con il contratto del signor Mittal non c'entra niente...Colui che ha preso un impegno con lo Stato italiano lo rispetta".(Di mercoledì 6 novembre 2019)