Crotone-Ascoli | Serie B 12^ giornata | la partita in tv su Rai Sport venerdì 8 novembre

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) La dodicesimadiB prenderà il viasera in Calabria con l’interessante confronto in zona play off tra. Le due squadre sono separate da una sola lunghezza in favore dei pitagorici, i quali occupano il terzo posto con gli stessi punti (18) di Chievo, Pordenone e Salernitana; mentre i bianconeri marchigiani a quota 17 sono in condominio con Empoli e Cittadella. I rossoblù di Giovanni Stroppa fino a due settimane fa erano al comando del campionato, poi, complici le due sconfitte di fila subite a Verona con il Chievo (2-1) e in casa col Perugia (2-3) sono scivolati a -6 dalla vetta, ora occupata dal Benevento. L’undici allenato da Paolo Zanetti, invece, è reduce da due pareggi consecutivi con identico risultato di 1-1, casalingo con il Venezia esterno col Perugia....

