Bimbo con malattia rara abbandonato |  «Ha diritto a cure | ora iter per affidamento»

Bimbo di 4 mesi con una rarissima malattia abbandonato in ospedale a Torino dai genitori : All’ospedale ostetrico-ginecologico Sant’Anna di Torino c’è un Bimbo di quattro mesi, affetto da una rarissima e al momento incurabile patologia della pelle, la Ittiosi Arlecchino, abbandonato dai genitori dopo la nascita. Il piccolo - come si legge oggi sul quotidiano La Stampa - è stato concepito con una fecondazione eterologa e avrebbe già superato la fase più acuta che, per quel tipo di malattia, ...

Nato con l’ittiosi Arlecchino - Bimbo abbandonato a Torino : la sua patologia colpisce la pelle al momento della nascita : Un neoNato vive da quattro mesi, ovvero dallo stesso giorno in cui è Nato, all’ospedale di Torino. I genitori lo hanno abbandoNato. Dopo la sua nascita non se la sono sentita di prendersi cura di un bambino la cui patologia sembra troppo difficile da gestire. Il piccolo è Nato affetto da ittiosi Arlecchino e sopravvivere in una stanza della terapia intensiva neonatale dell’ospedale Sant’Anna. Nel nosocomio lo chiamano Giovannino e le sue ...

Torino - Bimbo nato con malattia rara e incurabile : genitori lo abbandonano in ospedale : Giovannino è nato al Sant'Anna di Torino con la fecondazione eterologa ma appena venuto al mondo gli è stata diagnosticata la Ittiosi Arlecchino. Si tratta di una patologia che richiede un'assistenza medica continua e la cui aspettativa di vita è molto breve, ma il piccolo ha già superato la fase critica. Tra due mesi però l'ospedale non potrà più prendersene cura.Continua a leggere

Dramma a Potenza - in ospedale con dolori : 37enne incinta muore insieme al Bimbo che ha in grembo : Una donna incinta di 37 anni, Sandra Masino, è morta ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Carlo di Potenza dove era arrivata poco prima in preda a forti dolori. insieme a lei è deceduto anche il bimbo che portava in grembo. Da chiarire le circostanze di quanto successo. Il sindaco di Marsicovetere, dove la vittima viveva insieme al marito Giovanni e al figlio Andrea, ha proclamato lutto cittadino: "Perdita Drammatica".Continua a ...

Rimini - in ospedale con dolori di pancia viene dimesso : Bimbo di 2 anni muore poche ore dopo : Tutto era iniziato come un semplice mal di pancia ma sia il pediatra di base sia l'ospedale avevano rassicurato i genitori del piccolo rimandandolo a casa . poche ore dopo le sue condizioni di salute sono peggiorate vistosamente e, nonostante un ricovero immediato nel reparto di Rianimazione, il bimbo è morto poco dopo.Continua a leggere

Bimbo di 2 anni muore a Rimini. Poche ore prima ra stato dimesso dall'ospedale con un forte mal di pancia : Visitato, dimesso e poi ricoverato d’urgenza quando ormai era già troppo tardi. È morto così un Bimbo di nemmeno due anni ieri mattina, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini. Il bambino, a quanto riporta Il Resto del Carlino, aveva iniziato a stare male da martedì e i genitori avevano allertato il pediatra di base: accusava dolori al ventre, dolori che mercoledì mattina si sono ...

Bimbo ucciso a Milano - la terribile verità dell'autopsia : «Torturato dal padre con morsi e bruciature di sigarette» : Dettagli inquietanti sono emersi dall'autopsia effettuata sul corpo del Bimbo di due anni ucciso a Milano dal padre. L'uomo è stato infatti accusato anche di...

India - Bimbo di 2 anni caduto in un pozzo : è lì da oltre 72 ore - corsa contro il tempo per salvarlo : Continua la corsa contro il tempo per salvare il bimbo caduto in un pozzo: il piccolo, di due anni, è precipitato da oltre 72 ore in un pozzo a 26 metri di profondità nel sud del Paese. La caduta è avvenuta venerdì pomeriggio mentre giocava vicino alla sua casa nello Stato del Tamil Nadu, nel distretto di Tiruchirappalli. Una telecamera termica è stata calata per monitorare la temperatura del bambino, mentre viene fornito ossigeno tramite un ...

India - Bimbo di 2 anni precipita in un pozzo mentre gioca : “Corsa contro il tempo per salvarlo” : Un bimbo di 2 anni, Sujith Wilson, è precipitato in un pozzo profondo 30 metri mentre giocava con gli amichetti nella regione Indiana di Tamil Nadu. L'incidente si è verificato venerdì scorso e da allora le forze dell'ordine sono impegnate in una vasta opera di salvataggio. Non si conoscono al momento le condizioni del piccolo.Continua a leggere

Corsa contro il tempo per salvare Bimbo di 2 anni caduto in un pozzo : Corsa contro il tempo per salvare un bimbo di 2 anni, caduto in un pozzo venerdì scorso: in atto una immensa operazione di soccorso che ricorda da vicino la tragedia di Alfredino, e più di recente, quella del piccolo Julen, il bimbo spagnolo morto dopo essere caduto in un pozzo a Totalan, vicino Malaga. Il piccolo Sujith Wilson è scivolato nel pozzo abbandonato mentre giocava con gli amici vicino casa, in un villaggio nel Tamil Nadu. Il bimbo è ...

Raccoglie 150mila euro di fondi per il figlio malato e li spende con le prostitute. Il Bimbo muore a 2 anni : Prende i 150mila euro donati per il figlio malato e li spende per divertirsi in un festino hard: e il bambino muore a 2 anni. Una storia choc che viene dal Brasile, dove il piccolo Joao Miguel Alves,...

Grecia - barca di migranti si scontra con nave della Guardia Costiera al largo di Kos : morto Bimbo di tre anni. Tre persone disperse : Scontro nella notte tra una barca con 34 migranti e una nave della Guardia Costiera ellenica vicino all’isola di Kos. Un bimbo di tre anni ha perso la vita, tre persone sono disperse (delle quali un bimbo di 6 anni) e altre sei sono rimaste ferite (tra cui una donna incinta). Un elicottero Super Puma e una imbarcazione Frontex sono stati da subito impegnati nelle ricerche, con il supporto dei sommozzatori. I migranti non avevano i ...

Pavel - il Bimbo che scambia i suoi dipinti con cibo per i randagi : Pavel, il bimbo che scambia i suoi dipinti con cibo per i randagiPavel, il bimbo che scambia i suoi dipinti con cibo per i randagiPavel, il bimbo che scambia i suoi dipinti con cibo per i randagiPavel, il bimbo che scambia i suoi dipinti con cibo per i randagiPavel, il bimbo che scambia i suoi dipinti con cibo per i randagiPavel, il bimbo che scambia i suoi dipinti con cibo per i randagiPavel, il bimbo che scambia i suoi dipinti con cibo per i ...

Bimbo caduto dalle scale a scuola - finite le speranze : la triste notizia è stata confermata : E’ stato dichiarato morto il bambino di 6 anni caduto dal secondo piano nella tromba delle scale alla scuola ‘Giovanni Battisti Pirelli’ di Milano, in via Goffredo da Bussero, il 18 ottobre. Il decesso è stato dichiarato alle 9:53, dopo che era stato avviato l’iter di accertamento di morte. Non sarà eseguita l’autopsia sul corpo del bambino: le ferite alla testa si sono rivelate troppo gravi e il decesso appare ...