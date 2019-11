Abbiamo provato Xiaomi Mi Note 10 e Redmi Note 8T | ecco le nostre prime impressioni

Abbiamo provato il primo passeggino elettrico intelligente : Prodotto dalla società tedesca Cybex, il primo passeggino elettrico intelligente non è altro che la versione motorizzata di uno dei modelli di lusso più venduti, cioè Priam, che fa parte della linea Platinum e punta su materiali e design ricercati. Ma il suo vero lusso è un altro: quello di non farti fare fatica, grazie al suo motore nascosto nelle ruote posteriori. Non è il primo passeggino elettrico in assoluto, i primi modelli si sono visti ...

Abbiamo provato Call Of Duty Mobile - un vero COD super avvincente (video) : Due giorni fa, dopo una lunga attesa, Activision ha rilasciato per Android e iOS la versione Mobile di uno dei titoli storici del mondo PC e Play Station: Call Of Duty Mobile. Lo sparatutto in prima persona è un bel mix di Call Of Duty Black Ops 2 e Modern Warfare, con scenari già conosciuti per gli abituè, nomi come Nuke Town che hanno visto cadere milioni di personaggi in battaglia. Il gioco pesa 1,1 GB ed è preferibile utilizzare uno ...