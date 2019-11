Sulla manovra il Pd apre a modifiche su plastic tax e auto aziendali

Manovra - il governo apre Sulla plastic tax. Ma Fioramonti reclama più fondi per la scuola : Le tasse sulla plastica. I fondi per la scuola. Gli incentivi ai pagamenti elettronici. E pure l'allarme del settore dei giochi che lancia un sos perché «all'ennesimo...

I gestori di carte Sulla manovra : "Non ci sono margini per ridurre le commissioni" : I principali responsabili italiani dei circuiti dei pagamenti Bancomat, Visa, Mastercard e American Express sono tutti d’accordo: non ci sono margini per ridurre i costi delle commissioni per i pagamenti con carte. Infatti l’industria è già efficiente e ha ridotto i costi anche a seguito delle novità regolatorie. Questo è stato spiegato in occasione dell’audizione presso la commissione Finanze ...

Giuseppe Conte - tensioni nel governo Sulla manovra : i consigli anti-Renzi di Dario Franceschini : In Parlamento e nel governo sarà il Vietnam sulla manovra. Pd e Movimento 5 stelle da giorni cercano di difenderne l'impianto al quale si è arrivato dopo molti vertici a Palazzo Chigi per arrivare a un accordo. Adesso tocca ai gruppi di maggioranza, prima in Commissione e poi in Aula, difendere le m

Come cambia la manovra 2020 : modificata la tassa Sulla plastica - rinvio per le auto aziendali : I cinque punti più controversi della Legge di Bilancio, le posizioni dei partiti della maggioranza e le modifiche possibili

Salvini : daremo battaglia Sulla Manovra : 16.30 Il leader della Lega annuncia battaglia in Senato sulla Manovra "per cancellare più tasse possibili. Se necessario li terremo giorno e notte in Parlamento", ha detto in una diretta su Fb. "Al governo- continua Salvini- si stanno pestando come fabbri, Renzi contro Conte, Conte contro Renzi,Di Maio contro tutto il mondo,Zingaretti scomparso non ci cono sue notizie lo hanno visto con gli orsi". Poi:"A me piace la neve" "speriamo che non ...

Manovra - Gualtieri : “Sulla plastic tax ascolteremo Bonaccini e produttori. Possibili modifiche anche sulle auto aziendali” : plastic tax e auto aziendali continuano a rilasciare onde a bassa intensità che causano fibrillazioni nella maggioranza. Il governo difende l’impianto complessivo della Manovra, ma le critiche di Matteo Renzi e quelle che arrivano dall’Emilia Romagna circa l’aumento della tassazione sugli imballaggi in materiale plastico fanno guadagnare terreno alla Possibilità che le norme vengano riviste. Ad aprire alla Possibilità di ...

Confindustria Sulla manovra : "Troppe tasse"<br>Il Premier la difende : "È redistributiva" : La manovra uscita dal Consiglio dei Ministri non soddisfa Confindustria. Il Presidente Vincenzo Boccia ha manifestato la propria delusione durante il Business Forum di Bolzano: "Ci aspettavamo meno tasse sull'industria dalla manovra del governo, anche per un senso di responsabilità che abbiamo avuto, consapevoli che con questo debito pubblico non avevamo grandi margini. È una manovra timida anche perché risorse non ce ne sono, e ci sono molti ...

Renzi prepara la battaglia parlamentare Sulla manovra : "Non finisce qui" : La Legge di Bilancio è pronta per affrontare il Parlamento ma all’interno della maggioranza c’è ancora chi, come Matteo Renzi, promette ulteriori modifiche al testo economico. “In queste settimane sono stati fatti passi in avanti per evitare aumento IVA e tasse su cellulari, gasolio, case. Molto bene. Italia Viva è stata decisiva per evitare questi aumenti. Ma per noi non finisce qui: su zucchero, plastica ...

Rischio voto - tregua Sulla manovra : Conte e Pd frenano Di Maio : La ricreazione è finita, ma la campanella non l'ha suonata Giuseppe Conte ma ciò che ieri, a margine del vertice di maggioranza, raccontavano coloro che poche ore prima avevano...

Accordo quasi chiuso Sulla manovra - ma il chiarimento politico non c'è : A sera l’Accordo è quasi totale, ma solo sulla manovra. La freddezza del dopo Umbria dentro la maggioranza resta. Il leader M5s Luigi Di Maio va al vertice per l’ultima limatura della legge di bilancio quasi controvoglia: c’è, ma se ne va dopo un’ora per le urgenze calabresi ed emiliane dentro il Movimento. E nulla cambia tra lui e il premier, lontani. Tanto che Conte a fine serata sente il bisogno di far ...

Palazzo Chigi - vertice di maggioranza Sulla manovra : Si e' svolto a Palazzo Chigi un vertice di maggioranza sulla manovra. Alla riunione erano presenti il premier Giuseppe Conte, il ministro Di Maio

Il vertice Sulla manovra e il voto nel Regno Unito : Vertici a ripetizione, su manovra, riforme istituzionali, legge elettorale. Il governo prova a compattarsi (era ora) e a darsi obiettivi chiari e comprensibili e soprattutto sui quali si può investire almeno per qualche mese. In questo modo si arriverebbe al prossimo bivio regionale, con l'Emilia-Ro

Sulla manovra un vertice non basta - domani nuovo incontro : "Ma c'è piena intesa nel Governo" : Il vertice di maggioranza Sulla manovra a Palazzo Chigi è terminato dopo due ore, un altro - che dovrebbe essere l’ultimo - si terrà domani. E’ quanto trapela da Palazzo Chigi. “C’è stata piena intesa politica per confermare tutte le misure di sostegno per la modernizzazione del Paese, per favorite la digitalizzazione e la svolta green, per sostenere le famiglie e il welfare, per rafforzare la ...

Elezioni Umbria - ora scatta l'assedio a Di Maio. E lui : battaglia Sulla manovra : Finito al tappeto, Luigi Di Maio reagisce con la forza della disperazione. Con il Movimento ridotto in Umbria al 7,4% (un anno e mezzo fa lì aveva raccolto il 27%) e la base e gli eletti...