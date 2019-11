Razzismo | Sarri | “Basta squalifiche di stadi e curve | vanno puniti i singoli colpevoli”

Conferenza stampa Sarri : “De Ligt ko? Ecco chi giocherà. Sul Razzismo…” : Conferenza stampa Sarri – Alla vigilia di un match di Champions molto importante dal punto di vista del risultato Maurizio Sarri ci tiene a ribadire che la Lokomotiv non è da sottovalutare anzi, ha qualità elevate. Ecco infatti le parole in Conferenza stampa del tecnico, in vista del match di domani: “La Lokomotiv comunque in casa è una squadra che non difende ed ha qualità. In Europa se non fai una prestazione di buon livello i ...