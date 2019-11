Matteo | Marco e Antonio Chi erano i vigili del fuoco vittime dell' esplosione ad

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 5 novembre 2019)Gastaldo, 46 anni,Triches di 38 eCandido di 32, sono i tredelmorti nell’a cascina di Quargnento, in provincia di Alessandria. “Temiamo sia un fatto doloso”, ha dichiarato il procuratore capo, Enrico Cieri dopo essere arrivato nel luogo cui sono rimasti uccisi i tredelGastaldo è stata l’ultimaestratta dalle macerie, questa mattina poco dopo le 8. Aveva studiato all’istituto alberghiero di Casale Monferrato e viveva a Gavi, con la sua famiglia e una bambina piccola. Recentemente aveva partecipato alle operazioni di soccorso per il maltempo nell’Alessandrino. Sei anni fa, insieme aTriches, aveva operato insieme per salvare una donna che aveva tentato il suicidio gettandosi in un pozzoVIDEO - L’abbraccio deidel ...

DavidSassoli : La mia vicinanza ai #vigilidelfuoco, duramente colpiti dalla morte di tre operatori stanotte nei pressi di… - Ettore_Rosato : Morti nel fare un mestiere difficile, nel compierlo come sempre con coraggio e dedizione. Il nostro cordoglio alle… - reportrai3 : Marco Esposito, giornalista Il Mattino: scrissi nel 2014 che a molti comuni campani non erano assegnate risorse per… -