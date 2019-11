Gualtieri:no passi indietro su evasione

Il decreto Fisco punta alla creazione di "un sistema fiscale più efficiente ed equo".Così il ministro dell'Economia, in audizione alla Camera. E' bene, aggiunge, "che non si faccianosul fronte della serietà e incisività delle misure di contrasto all'". E invita il Parlamento "a lavorare per migliorare i provvedimenti" ma sostenendo l'impegno del governo. Dalla lotta all'attesi "circa 3 mld",è "stima prudente" Poi sulla vicenda Ilva: impegno condiviso per evitare un esito "drammatico".(Di martedì 5 novembre 2019)