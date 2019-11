Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 4 novembre 2019) Sul Fatto Quotidiano una dura requisitoria di Paolosull’utilizzo (o non utilizzo) del Var. Il pretesto è offerto dalle parole di Ancelotti nel postpartita di Napoli-Atalanta di mercoledì scorso. Una partita finita in pareggio (2-2) per l’arbitraggio contestatissimo di Ancelotti. Allora il tecnico del Napoli commentò parlando di un “attacco personale”. Disse: “Allora: o ci spiegano come funziona il Var, o ci dicono arbitra il Var, o ci dicono togliamo il Var. Io ero un fautore del Var, ma se questo è l’utilizzo del Var ci dobbiamo preoccupare. E io sono preoccupato. Mi sento attaccato. Personalmente”.commenta l’accaduto scrivendo: “Ilc’è ma non si vede”. E torna a Calciopoli. Figuriamoci “se dopo il bucato fatto nei tribunali sportivi e penali le vedove di Moggi avrebbero accettato di rimanere con le mani in mano. ...

LuigiLarag : RT @napolista: Ziliani: “Ancelotti ha colto il punto sul Var e gli arbitri. Il trucco c’è ma non si vede, come Calciopoli” Sul Fatto quoti… - vitovito63 : RT @napolista: Ziliani: “Ancelotti ha colto il punto sul Var e gli arbitri. Il trucco c’è ma non si vede, come Calciopoli” Sul Fatto quoti… - napolista : Ziliani: “Ancelotti ha colto il punto sul Var e gli arbitri. Il trucco c’è ma non si vede, come Calciopoli” Sul Fa… -