Sulle chiusure domenicali potrebbe rivedersi l' asse gialloverde

(Di lunedì 4 novembre 2019) Si prevede un altro scontro nella maggioranza, al di là delle battaglie che verranno portate in Parlamento sulla legge di bilancio. Luigi Di Maio ha rilanciato la legge delledei negozi e dei centri commerciali, ipotizzando anche un decreto, o comunque un intervento dell'esecutivo. "Dopo il decreto dignità e il decreto Riders, dobbiamo andare avanti - ha sostenuto con un post su Facebook - come governo nella tutela delle persone che lavorano, come nel caso delle partite Iva e dei lavoratori dipendenti degli esercizi commerciali che, a causa delle liberalizzazioni, sono sprofondati nella giungla degli orari di apertura e chiusura, cercando invano di battere i centri commerciali, rimanendo aperti 12 ore al giorno e 7 giorni su 7". Maggioranza trasversale in Commissione? La leggeè ferma nella Commissione ...

