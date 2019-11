Rai | la Lega licenzia Carboni Tg1 Il problema è lui | non De Santis

I sondaggi politici confermano : gli opeRai ormai votano Lega e non PD : Il risultato delle Elezioni in Umbria è stato un grande successo per la Lega di Matteo Salvini. Un'analisi dell'Istituto Swg ha esaminato il voto umbro per segmenti sociali e ha messo in evidenza il consenso trasversale ottenuto dalla Lega che è stato il partito più votato dagli operai, dalle donne, ma anche dai giovani.Continua a leggere

Rai1 ha ignorato il voto umbro La Lega va all'attacco di Salini : Doveva essere la Rai del cambiamento. Ma, secondo la Lega che parla all'indomani della schiacciate vittoria in Umbria, mai si sarebbe potuto immaginare di peggio. Massimiliano Capitanio (Lega) è fra i primi a chiedersi cosa sia passato per la testa dell'amministratore deLegato Fabrizio...

Vigilanza Rai - bocciata proposta del centrodestra "per riequilibrare il Tg1". Protesta la Lega : "Bavaglio della maggioranza" : L'ufficio di presidenza della commissione di Vigilanza Rai ha bocciato la proposta di risoluzione del centrodestra sul "riequilibrio del Tg1". La richiesta era quella di "procedere all'immediato riequilibrio dell'informazione", dopo l'intervista del 16 ottobre scorso al premier Giuseppe Conte andata in onda nello speciale Tg1. La maggioranza, però, ha votato per non procedere alla formulazione della risoluzione che, quindi, è ...

Report - il cda Rai si spacca su Moscopoli. Lo Speciale Tg1 con Conte nel mirino di Lega-Fdi : Attacco su più fronti del centrodestra contro l'informazione Rai. In Commissione di Vigilanza gli esponenti di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia si sono scagliati contro lo...

Rai - la Lega nel CdA contro Report su Salvini-Russia : "Violata la par condicio" : I due consigliere di centrodestra del CdA della Rai, riunitosi oggi a Roma, hanno duramente criticato il servizio di Report sui Legami tra il leader leghista Matteo Salvini e la Russia, un lungo Reportage che ha portato alla luce quanto profondi e datati nel tempo siano i Legami tra la Lega e Russia.A tuonare contro quel servizio sono stati oggi il consigliere in quota Lega, Igor De Biasio, e quello in quota Fratelli d'Italia, Gianpaolo ...

“Concordavano incontri con vertici politici” : le telefonate tra l’autore Rai Lieto e il consigliere tributario in quota Lega ora ai domiciliari : Parlavano “di argomenti politici di stretta attualità” e concordavano “incontri con gli attuali vertici della politica nazionale“. Sono le telefonate tra l’autore televisivo Rai Casimiro Lieto e l’ex giudice tributario Antonio Mauriello annotate dagli investigatori della Guardia di Finanza nell’informativa depositata agli atti dell’inchiesta sulla compravendita di sentenze tributarie condotta dalla pm di ...

Corruzione in atti giudiziari - arrestato l'autore Casimiro Lieto che la Lega voleva alla guida di Rai1 : l'autore Rai avrebbe pilotato a proprio favore una sentenza Legata a un accertamento di circa 230.000 euro, in cambio di un posto di lavoro al figlio del presidente della quarta sezione della commissione tributaria

Claudio Borghi (Lega) : «Non siamo riusciti a fare uscire Fazio dalla Rai». La reazione del conduttore : «Inaudito!» : Fabio Fazio Fabio Fazio retrocesso da Rai 1 a Rai 2 per questioni politiche. A confermarlo ci pensa senza troppi giri di parole direttamente Claudio Borghi, presidente leghista della Commissione Bilancio della Camera: “Non siamo riusciti a fare uscire Fazio dalla Rai, figuriamoci da soli a far uscire l’Italia dall’euro, tanto più ora che non siamo neanche al governo” ha dichiarato l’esponente della Lega ...