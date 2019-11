Pallavolo Maschile – Concluso il primo stage del progetto di Qualificazione Nazionale del

Presentata la squadra di Pallavolo maschile Ceramica Scarabeo Civita Castellana - serie B : Il nuovo progetto della Junior Volley Civita per mirare in alto Civita Castellana – In attesa del 19 ottobre che

Europei Pallavolo Maschile 2019 – L’Italia si ferma ai quarti : l’amarezza di Blengini - Juantorena e Zaytsev : L’amarezza dei protagonisti azzurri agli Europei di Pallavolo 2019 dopo l’eliminazione dell’Italia ai quarti di finale Serata amarissima, quella di ieri, per l’Italia della Pallavolo Maschile. Gli azzurri di Blengini sono stati eliminati dalla Francia, con un secco 3-0, dagli Europei 2019. Un ko pesantissimo, che lascia un po’ di amaro in bocca nei pallavolisti italiani, che nel secondo set hanno buttato via ...

Europei Pallavolo Maschile – Domani gli ottavi di finale contro la Turchia : la carica di Juantorena : Europei Maschili di Pallavolo: Domani la Turchia. Le sensazioni di Juantorena Nantes. Vigilia di ottavi di finale per la Nazionale Maschile che Domani alle ore 17 (diretta Rai Due e DAZN) affronterà la Turchia nella prima gara da dentro o fuori di questa 31esima edizione della rassegna continentale. Gli uomini di Blengini saranno gli unici a scendere in campo nella giornata di Domani con tutte le altre squadre che invece giocheranno ...

Europei Pallavolo Maschile – Brutte notizie da Nantes : Filippo Lanza costretto a fermarsi per infortunio : Europei Maschili di Pallavolo: infortunio al muscolo psoas per Filippo Lanza infortunio al muscolo psoas destro per lo schiacciatore azzurro Filippo Lanza che oggi pomeriggio è stato sottoposto a risonanza magnetica. La diagnosi è di una minima lesione miotendinea che costringerà il martello veneto a saltare i prossimi match. L’infortunio è stato riportato nelle fasi finali del match contro la Francia.L'articolo Europei Pallavolo Maschile ...

Europei Pallavolo Maschile – L’Italia prepara la sfida con la Turchia : le sensazioni di Zaytsev e Blengini : Europei Maschili di Pallavolo: L’Italia prepara la sfida con la Turchia La Nazionale Maschile è in Bretagna dove sta preparando la sfida di domenica che la vedrà opposta alla Turchia alle ore 17 (Diretta Rai Due e DAZN) negli ottavi di finale di questa 31esima edizione dei Campionati Europei. In attesa dell’allenamento pomeridiano che vedrà gli azzurri scendere in campo per la prima volta nell’impianto di gioco si è concluso il media ...

Programmi TV di stasera - venerdì 13 settembre 2019. Su Rai3 i Campionati Europei di Pallavolo Maschile. Italia vs Grecia : Italvolley Maschile Rai1, ore 21.25: Tale e Quale Show – Nuova Edizione Su Rai1 torna l’appuntamento con Tale e Quale Show, il varietà curato e condotto da Carlo Conti. Come di consueto la trasmissione vedrà 12 personaggi del mondo dello spettacolo cimentarsi in performance apparentemente impossibili, imitando i big della musica nazionale e internazionale. Canteranno sempre rigorosamente dal vivo, aiutati dalla professionalità di un ...

Europei 2019 di Pallavolo Maschile in diretta sulla Rai e DAZN. L’Italia debutta oggi contro il Portogallo : Italia Dopo il bronzo delle ragazze di Davide Mazzanti, tocca agli azzurri di “Chicco” Blengini. Al via in Francia, Slovenia, Belgio e Paesi Bassi gli Europei 2019 di pallavolo maschile, in programma dal 13 al 29 settembre. La Rai trasmetterà per intero il campionato su Rai 2, Rai 3 e RaiSport +, oltre che in streaming su RaiPlay. Le telecronache delle partite della Nazionale italiana, che nella fase a gironi giocherà nella città ...