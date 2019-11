Lucca Comics & Games 2019 si conclude con oltre 270mila biglietti venduti

os_Filo trionfa nella seconda stagione della Gillette Bomber Cup featuring Fortnite a Lucca Comics & Games : Volge al termine la seconda edizione della Gillette Bomber Cup, il primo torneo con licenza ufficiale Fortnite a Lucca Comics & Games: Edizione 2019. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Le selezioni per la finale del torneo, realizzato in collaborazione con PG Esport, si sono svolte durante 4 Open Qualifier online, rispettivamente il 18-19 e il 21-22 ottobre, in cui sono stati decretati i primi 4 finalisti della Grand Final e una Last ...

Le novità editoriali presentate a Lucca Comics & Games : Lanci di videogiochi, grandi ospiti dalle serie tv e dal cinema, folle assiepate per i giochi di ruolo o per quelli da tavolo: tutto questo è il Lucca Comics & Games ma l’anima più forte della manifestazione internazionale rimane comunque il mondo dei fumetti. Presenti infatti tutte le principali case editrici del settore, tutte con stand affollatissimi di appassionati e avventori. Ecco un riassunto delle principali novità editoriali ...

Lucca Comics - la protesta dei lavoratori “felpati” : “Pagati meno di 5 euro all’ora - come in altri eventi nazionali. Non è dignitoso” : Li chiamano i felpati, per l’indumento che indossano i lavoratori e le lavoratrici del Lucca Comics and Games, festival internazionale dedicato al fumetto che si è appena concluso. Alcuni ex-dipendenti hanno costituito il movimento Lucca Crepa, per denunciare le condizioni di lavoro. “Non si può essere pagati 4,60 e 3,40 euro netti all’ora, come succede ai felpati e ai vigilanti notturni, perché non è una paga dignitosa“, ...

Si chiude la più spaziale delle edizioni di Lucca Comics [FOTO] : Si abbassa il sipario su Lucca Comics and Games, edizione 2019. Mai in precedenza un’edizione della seconda manifestazione al mondo dedicata ai fumetti aveva messo in mostra racconti spaziali legati non alla fantascienza ma alla scienza, con certo quel pizzico di fantasia che ovviamente deve contraddistinguere il mondo della creatività sulla tavola da disegno, sia di carta o digitale. Tre infatti le opere dedicate all’esplorazione ...

Sfilano vestiti da nazisti al Lucca Comics. Il Comune prende le distanze : Due ragazzi, in occasione del Lucca Comics, hanno sfoggiato un travestimento di dubbio gusto: quello da soldati dell’esercito nazista. In occasione dell’evento, dedicato agli appassionati dei fumetti e dei videogiochi, i giovani hanno curato ogni dettaglio e si sono presentati con tanto di finto carro armato, fascia con la svastica al braccio e bandiere con le croci celtiche in mano.L’esibizione però non è ...

Gli scrittori di The Expanse a Lucca Comics & Games : “La fantascienza parla dei nostri errori di sempre” : Ty Franck e Daniel Abraham, alias James SA Corey (foto: Wikipedia) Loro sono due persone ma si presentano come un autore solo: gli scrittori Daniel Abraham e Ty Franck lavora infatti insieme dal 2012 con il nome di penna di James SA Corey, col quale hanno lanciato la fortunatissima saga di romanzi fantascientifici The Expanse, una vera e propria galassia narrativa che si è tramutata nel tempo in audiolibri, giochi di ruolo, fumetti, giochi da ...

Lucca Comics & Games 2019 - i fumetti autoprodotti da non perdere : In quale padiglione di Lucca Comics and Games si possono trovare sia un silent book di 160 pagine interamente dedicato al silenzio che antologie con storie e illustrazioni a firma di LRNZ, Nova e Tuono Pettinato? Non così sorprendentemente, alla Self area, ovvero lo spazio dedicato alle autoproduzioni. Infatti, se qualche anno fa l’autoproduzione (ovvero, il me lo pubblico da solo, in modo più o meno artigianale) era vista principalmente ...

Wired Play - una puntata speciale del nostro podcast da Lucca Comics & Games : Eccoci dritti da Lucca Comics & Games, con tutto quello che abbiamo visto a una delle fiere di fumetti, cinema, serie tv, giochi e videogiochi più importanti al mondo. Un breve recap del meglio che ci è sfilato davanti, tra orde di cosPlayer, fumettisti storici come Chris Claremont, voci importanti come quella di Rebecca Sugar e icone come Patrick Stewart. Al microfono Andrea Gentile e Paolo Armelli. The post Wired Play, una puntata ...

Rebecca Sugar a Lucca Comics & Games : “Steven Universe ha ricordato a molti ragazzi di non essere soli” : https://www.youtube.com/watch?v=-iwb6fNf2J8 Nel novero degli ospiti più attesi di Lucca Comics & Games 2019 c’è sicuramente Rebecca Sugar. Fra gli artisti dell’animazione più apprezzati degli ultimi anni, ha raggiunto la fama lavorando a una serie già culto come Adventure Time, ma soprattutto per aver creato Steven Universe, la serie animata di Cartoon Network che ha infranto numerosi record ma soprattutto numerosi stereotipi, ...