Il Napoli di Ancelotti non riesce a comporre il puzzle dei terzini

De Laurentiis : Napoli in ritiro - Ancelotti ok ma non sono d'accordo : De Laurentis: Napoli in ritiro. "La squadra sarà in ritiro fino a domenica. Ancelotti è un grande allenatore

Napoli-Salisburgo Champions League : gli azzurri vanno a caccia degli ottavi. Ancelotti sceglie la coppia Lozano-Mertens : Domani (5 Novembre) il Napoli scenderà in campo allo stadio San Paolo per sfidare il Salisburgo. Dopo la vittoria in terra austriaca gli azzurri possono ottenere il pass per gli ottavi di finale di Champions League. I ragazzi di Ancelotti, infatti, sono attualmente in vetta al Gruppo E con 7 punti, secondo il Liverpool con 6, a seguire la squadra di Marsch con 3 e fanalino di coda il Genk con un solo punto. Nel caso in cui il Napoli dovesse ...

Ancelotti incoraggia la squadra : «siete il Napoli e dovete credere in voi stessi» : La sconfitta a Roma ha lasciato sicuramente l’amaro in bocca e anche la preoccupazione che la squadra possa deprimersi e lasciarsi condizionare anche nella difficile e fondamentale sfida di Champions di domani, scrive il Mattino. Non ama i discorsi, Carlo Ancelotti, vorrebbe che ogni calciatore avesse nel suo dna gli anticorpi per uscire fuori dai momenti difficili. Ma questa volta l’allenatore è davvero preoccupato e ieri ha ...

Mattino : Napoli in ritiro - De Laurentiis e Ancelotti decideranno prima dell’allenamento mattutino : Il Napoli potrebbe andare in ritiro questa sera in vista della gara di Champions contro il Salisburgo, ma, scrive il Mattino, il ritiro potrebbe anche essere prolungato oggi De Laurentiis e Ancelotti decideranno se dare il via a un maxi-ritiro fino alla gara di sabato con il Genoa, al di là di quello che sarà il risultato della partita con il Salisburgo della storica qualificazione agli ottavi di finale. La decisione sarebbe motivata dalla ...

Barbano : il Napoli regredisce e Ancelotti dovrà fare i conti con l’umore dello spogliatoio : La partita dell’Olimpico tra Roma e Napoli potrebbe segnare il momento di una staffetta tra le due squadre, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. Perché mai come ieri si sono viste due squadre invertire una tendenza. Con la Roma che cresce e il Napoli che invece declina. La squadra di Fonseca è apparsa capace di essere flessibile e di adattarsi all’avversario, cambiando gioco secondo le indicazioni dell’allenatore. Mentre il ...

La Gazzetta attacca Ancelotti : Non ha dato un’identità al Napoli. Le sue incertezze pesano sul risultato : “Meglio con Sarri” un concetto semplice,quello che sottolinea la Gazzetta dello Sport con un grafico in cui mette a confronti i risultati ottenuti da Ancelotti e Sarri con il Napoli. Onore al curriculum di Ancelotti, che resta la sua garanzia. Ma, da queste parti, finora non ha portato nulla di nuovo. Anzi, rispetto al percorso intrapreso da Maurizio Sarri, nel suo triennio napoletano, le differenze cominciano a emergere. Il Napoli ...

Roma-Napoli - il tempo è scaduto : Ancelotti alzi la voce - ora o mai più : Sprofondo azzurro. Fallita la missione all?Olimpico, il Napoli cede tre punti alla Roma e scivola a -3 dal quarto posto, ultimo utile per accedere alla Champions League. E potrebbe...

Roma-Napoli - Davide Ancelotti : “buon primo tempo - ma non siamo stati cinici. Pensiamo al Salisburgo” : Il Napoli esce dall’Olimpico di Roma con le ossa rotte. Un po’ di sfortuna e tanti demeriti hanno regalato tre punti importanti alla squadra di Fonseca. Al termine dell’incontro Davide Ancelotti, vice allenatore, oggi in panchina vista la squalifica del padre Carlo, ha risposto alle domande dei giornalisti Sky. Così ai media: “Abbiamo troppi problemi legati alla fase difensiva. Nel finale di primo tempo abbiamo ...